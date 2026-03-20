ईरान से जंग US के लिए बन गई बड़ा मौका, खाड़ी मुल्कों से मिले रक्षा सौदे; बेचेगा 23 अरब डॉलर के हथियार

Which defense deals did US get due to Iran War: मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान जो हमले कर रहा है, उससे वहां घबराहट है. ईरान के हमलों से न सिर्फ इजरायल का भ्रम टूटा है बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों की ग़लतफहमी भी खत्म हुई है. उन्हें ये पता चल गया है कि अमेरिका के जो हथियार उनके पास हैं, वो बचाने के लिए काफी नहीं हैं. इसी का फायदा उठाकर ट्रंप इन देशों को और हथियार बेचने में जुट गए हैं.

जंग के बीच हथियार बेचने जा रहा यूएस

ईरान के हमलों से निपटने के लिए खाड़ी देशों ने अमेरिका से हथियार मांगे और इस पर ट्रंप ने तुरंत हामी भर दी. युद्ध के बीच में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के 3 देशों को साढ़े 16 अरब डॉलर का हथियार बेचने का फ़ैसला लिया है. ये हथियार UAE, कुवैत और जॉर्डन को बेचे जाएंगे. अमेरिका कौन-कौन से हथियार बेचने जा रहा है, उससे पहले आपको जानना चाहिए कि किन देशों से अमेरिका ने कितने अरब डॉलर का सौदा किया है.

UAE को अमेरिका सबसे ज़्यादा 8 अरब 40 करोड़ डॉलर के हथियार बेचेगा. उसके बाद कुवैत को 8 अरब डॉलर के जबकि जॉर्डन को 70 मिलियन डॉलर के हथियार देगा. युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में अमेरिका को 11 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करना पड़ा है और अब उसने 16 अरब डॉलर से ज़्यादा का हथियार सौदा कर लिया है. हथियारों के इस पैकेज में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आधुनिक रडार और ड्रोन को हवा में ही ढेर करने वाली तकनीक शामिल है.

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अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने आनन-फानन में हथियार बिक्री को मंज़ूरी दी है. यहां तक कि इसके लिए संसद की मंज़ूरी भी नहीं ली गई. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ये कहकर संसद की मंजूरी न लेने के फ़ैसले को सही ठहराया कि आपातकाल की वजह से तुरंत हथियार बेचना ज़रूरी है.

अमेरिका से ये असलहे खरीदेंगे खाड़ी मुल्क

आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका इन देशों को कौन-कौन से हथियार बेचने जा रहा है. डील में सबसे बड़ा हिस्सा UAE के खाते में आया है. अमेरिका ने UAE को साढ़े 4 अरब डॉलर में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD बेचने की मंजूरी दे दी है. ये एक आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली है, जो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट करती है.

इसके अलावा अमेरिका 2 अरब 10 करोड़ डॉलर में काउंटर ड्रोन सिस्टम FS-LIDS देगा. ये ड्रोन के खतरे को खत्म करता है. ये सिस्टम UAE के तेल ठिकानों और शहरों को ड्रोन हमलों से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा. UAE को अमेरिका हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल AMRAAM भी बेचेगा. इसकी लागत 1 अरब 22 करोड़ डॉलर है. इसके अलावा 644 मिलियन डॉलर में UAE के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा.

UAE के बाद हथियार ख़रीदने में दूसरा नंबर कुवैत का है. कुवैत, अमेरिका से 8 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे आधुनिक लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर ख़रीदेगा. अमेरिका का दावा है कि ये रडार सिस्टम कुवैत की हवाई रक्षा को अभेद्य बना देगा.

यूएई से हथियारों का किया सीक्रेट समझौता

यहां आपको एक अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए कि कुवैत जितने के हथियार ख़रीद रहा है, उतना उसका रक्षा बजट भी नहीं है. कुवैत अमेरिका से 8 अरब डॉलर के हथियार ख़रीद रहा है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में उसका रक्षा बजट 7 अरब 80 करोड़ के आसपास ही है. सोचिए, ईरान के ड्रोन और मिसाइल की दहशत के कारण कुवैत को अपने रक्षा बजट से ज़्यादा के हथियार खरीदने पड़ रहे हैं.

वहीं, जॉर्डन के साथ एयरक्राफ्ट और गोला-बारूद के लिए 70 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है. अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक़ ट्रंप प्रशासन ने UAE के लिए 7 अरब डॉलर का एक गोपनीय हथियार सौदा भी मंजूर किया है. इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है.

इसके तहत UAE को अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और चिनूक हेलीकॉप्टर देगा. यानी कुल मिलाकर अमेरिका का हथियार सौदा 23 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो गया है. भारतीय रुपये में ये 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के हथियारों की बिक्री है.

अमेरिका का दावा है कि इस डील के जरिए खाड़ी देशों की हवाई सुरक्षा और हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. ईरान के हमलों की वजह से इन देशों को पहले ही बहुत नुक़सान उठाना पड़ा है. ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन के कारण इन देशों को बड़ा आर्थिक नुक़सान हुआ है, जिसका असर युद्ध रहने तक ही नहीं बल्कि कई वर्षों तक रहेगा.

जंग में तबाह हो चुके हैं खाड़ी देश

यानी एक तरफ़ अमेरिका की वजह से इन देशों को ईरान के हमले झेलने पड़ रहे हैं, आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ा है, वहीं युद्ध की आड़ में अमेरिका अपना हथियार भी इन देशों को बेच रहा है. अमेरिकी कंपनियां इनसे मुनाफ़ा कमाने में लगी हैं. अमेरिका ये मुनाफा उस समय कमा रहा है जब खाड़ी देशों की तेल कंपनियां, एविएशन सेक्टर और टूरिज़्म सेक्टर भारी नुकसान झेल रही हैं.

ईरान के हमलों को झेलने से पहले तक खाड़ी देशों को इस बात का बहुत ज़्यादा भरोसा था कि रक्षा का जो अमेरिकी कवच उनके पास है, वो अभेद्य है. उसे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता. लेकिन इस युद्ध ने उस भरोसे को तोड़ दिया है.

UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़ उसने अभी तक ईरान की तरफ से दागी गई 334 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज़ मिसाइल और 1,714 ड्रोन हमलों को नाकाम किया है. ये सच है कि ईरान के 90 से 95 प्रतिशत हमलों को नाकाम कर दिया गया लेकिन जो हमले सफल रहे, उनकी वजह से UAE को काफी नुक़सान उठाना पड़ा है. इस नाकामी के बावजूद अमेरिका ने इन देशों को अपना हथियार ख़रीदने के लिए तैयार कर लिया. सोचिए, युद्ध के समय भी ट्रंप ने अमेरिका के लिए मुनाफा कमाने का तरीक़ा ढूंढ़ लिया है.

भरोसेमंद सहयोगी सऊदी अरब का भी रखा ध्यान

यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी सऊदी अरब को नजरअंदाज नहीं किया है. सऊदी अरब ने 2024 में अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे थे और उसे जल्द ही 48 F-35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं. यानी सऊदी की सैन्य ताकत पहले से मजबूत हो जाएगी

पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया में जो अस्थिरता बढ़ी है, अलग-अलग देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है. उसकी वजह से हथियारों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है. इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिला है. 2021-25 के बीच हथियारों के निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 42% रहा है. दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जिसका हिस्सा 10% से भी कम है.

मिडिल ईस्ट के देश अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े ख़रीदार हैं. 2016-2020 के दौरान अमेरिकी हथियार निर्यात का लगभग 47% मिडिल ईस्ट के देशों को गया.

अमेरिकी हथियार कंपनियों की हो गई चांदी

ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद तो अमेरिकी हथियार कंपनियों की चांदी हो गई है. अब तक उन्हें पेंटागन से डिफेंस ऑर्डर मिल रहा था, अब अमेरिका के सहयोगी देशों से भी हथियारों की डिमांड शुरू हो गई है.

आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की रक्षा कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन के शेयर में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं नॉर्थरोप ग्रुमन का शेयर 46% तक बढ़ा है. इन्हीं कंपनियों को खाड़ी देशों से हथियारों का ऑर्डर मिला है. यानी युद्ध की आपदा को भी ट्रंप ने अमेरिका की हथियार कंपनियों के लिए मुनाफे के सौदे में बदल दिया है.