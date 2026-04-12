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Hormuz Strait में अमेरिकी नौसेना पलटेगी बाजी! समंदर से बारूदी सुरंगें कैसे हटाएगी ट्रंप की फौज?

Strait of Hormuz: अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के खतरे को देखते हुए वहां दो आधुनिक युद्धपोत तैनात किए हैं. सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बीते 7 दिनों में होर्मुज को तरीके से स्कैन कर लिया है. अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड यानी (CENTCOM) की टीम वहां कथित रूप से ईरान द्वारा बिछाई जा चुकी समुद्री सुरंगों को हटाने के ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:29 PM IST
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Hormuz Strait में अमेरिकी नौसेना पलटेगी बाजी! समंदर से बारूदी सुरंगें कैसे हटाएगी ट्रंप की फौज?

Strait of Hormuz Iran-US Peace talks fail: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर को लेकर वार्ता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला और धधकने के आसार हैं. शांति वार्ता नाकाम होने के पहले से लेकर बाद तक अमेरिकी फौजों का सारा फोकस फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर है. इसे अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठा यानी नाक का सवाल बना लिया है. क्योंकि एक बार अमेरिका ने होर्मुज का रास्ता खोलकर अगर ईरान को 'पैदल' कर दिया तो बीते 45 दिनों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत को जो ठेस पहुंची है, उसकी भरपाई हो जाएगी. ऐसा हुआ तो सर्वशक्तिमान देश की प्रतिष्ठा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार पूरे यूरोप को लपेटे में लेते हुए नाटो और यूएन जैसे संगठनों की तफरी लेकर कहेंगे, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अमेरिका सुपरपावर था, अमेरिका सुपरपावर है और अमेरिका सुपरपावर रहेगा.

होर्मुज को कैसे खोलेगा अमेरिका?

अमेरिका ने होर्मुज़ में बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने दो आधुनिक युद्धपोत तैनात किए हैं. यूएस सेंट्रल कमांज (CENTCOM) की टीम वहां पर संभावित माइंस को हटाने के ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी है. अमेरिकी नौसेना के 2 गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS फ्रैंक पैटर्सन और USS  माइकल मर्फी होर्मुज को दोनों ओर से घेर चुके हैं. इनका मकसद पानी में बिछाई गई बारूदी सुरंगों (माइंस) को ढूंढकर हटाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये माइन ईरान से जुड़ी हो सकती हैं, जो तेल या गैस से भरे ज्वलनशील टैंकर्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

US माइन कैसे हटाएगा?

अपने विध्वंसक युद्धपोतों को खतरे वाले इलाके में भेजने के बजाय, अमेरिका अब हाई-टेक रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिन्हें Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) कहा जाता है. Mk 18 और Kingfish नाम के ये वाटर ड्रोन या माइक्रो पनडुब्बी, पानी के अंदर काफी गहराई में जाकर और सोनार तकनीक से समुद्र की सतह का नक्शा बनाकर छिपी हुई माइन ढूंढ रहे हैं.

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इसके अलावा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेवी ने अपनी पावरफुल MH-60S हेलीकॉप्टर भी उन युद्धपोतों में तैनात किए गए हैं, जो ऊपर से लेजर सिस्टम (ALMDS) की मदद से पानी की सतह या उसके ठीक नीचे मौजूद माइन को जल्दी पहचानकर उस जगह की साइंटिफिक मैपिंग कर लेते हैं.

अमेरिकी डेस्ट्रॉयर सिर्फ माइन हटाने में मदद नहीं कर रहे, बल्कि सुरक्षा भी दे रहे हैं. इनमें एजिस कॉम्बैट सिस्टम और एडवांस मिसाइलें लगी हैं, जो हवा या समुद्र से आने वाले खतरों को पहचानकर खत्म कर सकती हैं, जिनमें ईरान की सर्वोच्च सेना IRGC से जुड़े खतरे भी शामिल हैं.

फोकस किधर है?

इस ज्वाइंट ऑपरेशन में जैसे ही किसी माइन का पता चलता है, उसे Airborne Mine Neutralisation System (AMNS) के जरिए ध्वस्त किया जाता है. इसमें एक छोटा रोबोट भेजा जाता है, जो माइन के पास जाकर उसे विस्फोट करके खत्म कर देता है. अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक, एक नया सुरक्षित समुद्री रास्ता बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि दुनियाभर का तेल-गैस कारोबार बिना रुकावट जारी रह सके.

जिस घड़ी या होर्मुज से सारी माइंस हट गईं या दूसरा रास्ता चालू हो गया. उसके बाद अमेरिका, ईरान की क्या गत बनाएगा, ये सोचकर भी लोगों की रूह कांप रही है.

(यह भी पढे़ं-ईरान के साथ युद्ध में बहके-बहके फैसले नहीं ले रहे ट्रंप, IRGC भी कम नहीं; खतरनाक है प्लान!)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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