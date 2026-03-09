दुनिया को तेल संकट से निकालेंगे G7 देश! करने जा रहे बड़ी बैठक, रिलीज कर सकते हैं 300 मिलियन बैरल ऑयल

G7 Meeting on Petroleum Crisis: ईरान युद्ध से दुनिया में तेल संकट लगातार बढ़ रहा है. इस संकट से निपटने के लिए G7 देश बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में वे 300 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला कर सकते हैं.
G7 Meeting on Petroleum Crisis News: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के वजह से दुनिया में तेल की आपूर्ति गड़बड़ा गई है. इसकी वजह से न केवल पेट्रोलियम की आपूर्ति घटी है बल्कि लागत बढ़ने की वजह से उसके दाम में भी भारी उछाल गया है. युद्ध के चलते क्रूड तेल की कीमत वर्ष 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई है. अचानक आई इस मुसीबत की वजह से विभिन्न देश गंभीर तेल संकट का सामना कर रहे हैं. इस स्थिति दुनिया को बाहर निकालने के लिए अब G7 देश आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर चर्चा करने वाले.
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक इंटनेशल एनर्जी एजेंसी (IEA) की ओर से इस संबंध में आह्वान किए जाने के बाद बुलाई जा रही है. इस बैठक में ईरान संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा करने के साथ ही तेल रिलीज करने पर भी फैसला लिया जाएगा. अमेरिका समेत संगठन के 3 देश इस पहल को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, IEA के 32 सदस्य देशों के पास कुल 1.2 अरब बैरल का सामरिक तेल भंडार है. G7 देश भी इस संस्था के अहम सदस्य हैं. यह भंडार स्थापित करने की प्रक्रिया 1974 के अरब तेल प्रतिबंध के बाद शुरू हुई थी. इसके बाद से अब तक तेल की 5 बार सामूहिक रिलीज हो चुकी है. इनमें से 2 बार रिलीज हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई है.
अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि अगर 300 से 400 मिलियन बैरल (कुल भंडार का 25-35%) को रिलीज करने का फैसला लिया जाता है तो यह मौजूदा तेल संकट से निपटने के लिए उपयुक्त होगा. इससे इस संकट से काफी हद तक निपटा जा सकेगा.
बताते चलें कि जंग की वजह से हॉर्मुज जलडमरूमध्य पिछले एक सप्ताह से ज्यादा वक्त से बंद है. इस समुद्री मार्ग के जरिए वैश्विक तेल का पांचवां हिस्सा ट्रेड किया जाता है. ईरान को पंगु करने के लिए यूएस-इजरायल ने तेहरान के आसपास कम से कम पांच ऊर्जा साइटों पर हमले किए हैं. वहीं कुवैत ने सतर्कतावश उत्पादन घटा दिया.
इन सब कारणों की वजह से सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमत शुरुआत में 29% उछलकर 119.50 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंची. हालांकि G7 बैठक की खबर आने के बाद यह फिर घटकर 106.73 डॉलर प्रति बैरल पर आई हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बढ़ोतरी को अमेरिका और विश्व की सुरक्षा-शांति के लिए छोटी कीमत करार दिया है. वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमले ऐसे ही जारी रहे तो कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकती है. इन हालात में G7 के साथ ही EU भी गुरुवार को आपूर्ति प्रभाव की समीक्षा करने जा रहा है.