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Hindi Newsदुनियाविदेशी दौरे बंद, AC चलाने की मनाही, ईरान की जंग में झुलसा मिडिल ईस्ट का ये देश

विदेशी दौरे बंद, AC चलाने की मनाही, ईरान की जंग में 'झुलसा' मिडिल ईस्ट का ये देश

Middle East news: करीब एक करोड़ से ज्यादा आबादी के इस देश पर ईरान-युद्ध का बुरा असर पड़ा है. मिडिल ईस्ट में मची तबाही के बीच इस देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. इसके चलते प्रधानमंत्री ने खर्चों में कटौती का आदेश दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:24 PM IST
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ईरान जंग के बीच यहां विदेश दौरों पर रोक लगी है... (फोटो: सोशल मीडिया)
ईरान जंग के बीच यहां विदेश दौरों पर रोक लगी है... (फोटो: सोशल मीडिया)

Jordon Energy Crisis: ईरान की जंग में पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है. अमेरिका-इजरायल के सैन्य ठिकानों को मिटाने की कसम खा चुके ईरान ने 31 दिनों में मिडिल ईस्ट के 12-13 देशों में मिसाइल और ड्रोन दागकर धुआं-धुआं कर रखा है. ताजा हालातों में जॉर्डन की इकोनॉमी में गिरावट आई है. उसके प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ा है. हालात संभालने के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जफर हसन (Dr. Jafar Hassan) ने सरकारी विभागों में खर्चों में कटौती करने और सुविधाओं और संसाधनों का संभलकर उपभोग करने के निर्देश दिए हैं. प्रधानमंत्री हसन की चुनौतियों की बात करें तो मुल्क में गंभीर आर्थिक और शरणार्थी संकट शामिल हैं.

सरकारी गाड़ियों की निगरानी

जॉर्डन सरकार ने मुश्किल दौर से निपटने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं में हो रहे खर्च को कड़ी निगरानी में लाने के साथ देश के सभी संसाधनों की अनावश्यक खपत कम करने का आदेश दिया है. अब सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ आधिकारिक कामों के लिए ही हो सकेगा. काम या दौरा खत्म होने के बाद कोई भी अफसर या मंत्री सरकारी गाड़ी को अपने घर नहीं ले जा सकेगा. वर्किंग आवर्स के बाद सरकारी गाड़ियां दफ्तर में खड़ी करना अनिवार्य हो गया है.

विदेश यात्रा और डेलिगेशन पर रोक

ईरान युद्ध से पैदा हुए हालातों के चलते अगले दो महीनों तक सभी सरकारी अधिकारियों और कमेटियों के विदेश दौरों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. सिर्फ बेहद जरूरी मामलों में प्रधानमंत्री की लिखित मंजूरी के बाद ही विदेश दौरे हो सकेंगे. इसके साथ विदेशी मेहमानों के स्वागत-सत्कार में जैसे सरकारी दावत-भोजों पर होने वाले खर्च को अगले दो महीने के लिए कम कर दिया गया है.

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बिजली बचाने के लिए AC-हीटर बैन

सभी सरकारी मंत्रालयों, सरकारी संस्थानों और विभागों में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है. वहीं किसी भी तरह के हीटर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

(यह भी पढ़ें- एक समस्या से कैसे बदल गई पूरी दुनिया की तकदीर, जिस LPG पर मची है हाय-तौबा; उसका कैसे हुआ था आविष्कार?)

सख्त निगरानी

प्रधानमंत्री हसन ने ऑडिट ब्यूरो यानी जॉर्डन के लेखा परीक्षा विभाग की ताकत बढ़ाते हुए हर विभाग की आंतरिक निगरानी टीमों को सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है. नियम तोड़ने वालों की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी. 2024 के चुनावों के बाद बनी सरकार इस मुश्किल दौर से निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है.

जॉर्डन की आबादी करीब एक करोड़, बारह लाख है. इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थी भी है. ORF की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जॉर्डन की बेरोजगारी दर 22 फीसदी तक पहुंच गई थी. इजरायल-हमास की जंग ने जॉर्डन पर सार्वजनिक कर्ज का बोझ बढ़ाया है. वहीं साल 2026 के ईरान युद्ध से पैदा हुए संकट ने जॉर्डन की कमर तोड़ दी है. इसके बाद डॉक्टर जफर हसन को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा.

मिडिल ईस्ट में जॉर्डन और फिलिस्तीन का गहरा नाता रहा है. फिलिस्तीन के साथ सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संबंधों की कीमत जॉर्डन ने चुकाई है. 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजरायल-हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के दुस्प्रभावों से जॉर्डन की स्थिति लगातार डांवाडोल बनी हुई है. गाजा से हुए पलायन ने जॉर्डन पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ाया है. हमास के युद्ध के चलते जॉर्डन के टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है. इसलिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लेकर हालात संभालने की कोशिश की है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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