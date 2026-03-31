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Hindi Newsदुनियाईरान के युद्ध ने दिग्गज नेताओं को खर्च कम करने को मजबूर कर दिया, आपकी तैयारी कितनी है?

ईरान के युद्ध ने दिग्गज नेताओं को खर्च कम करने को मजबूर कर दिया, आपकी तैयारी कितनी है?

Iran war: ईरान युद्ध के चलते रुपया कमजोर हो रहा है. रुपये की कमजोरी का असर आम आदमी पर भी होगा. इससे विदेशों से आयात होने वाले सामान जैसे कच्चा तेल, मोबाइल, लैपटॉप और सोना-चांदी खरीदना और महंगा हो जाएगा जिससे महंगाई बढ़ेगी. साथ ही विदेश में पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:53 AM IST
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ईरान युद्ध के चलते रुपया कमजोर हो रहा है. उधर कई महीनों के कच्चे तेल और गैस का स्टॉक जमाकर सरकार ने हालात संभाल रखे हैं. ये एहतियात इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. इसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है. तेल महंगा होने से डॉलर की मांग में बढ़ोतरी हुई और रुपया कमजोर हो गया. दुनिया भर में जारी अनिश्चितता और युद्ध के डर से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं. इससे भी रुपये पर दबाव बहुत बढ़ गया है. बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक होर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक रुपए में गिरावट जारी रहेगी.

तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो शेयर बाजार में भूचाल आ गया. रुपये ने गिरावट का नया रिकॉर्ड बनाया. लेकिन सोने-चांदी ने यहां भी अपनी उल्टी चाल बरकरार रखी है. युद्ध की वजह से जो सोना-चांदी ईरान युद्ध के दौरान अब तक के ट्रेंड के उलट लगातार गिर रहे थे, उसमें आज तेज़ी आई है.

  • सर्राफा बाजार में सोना लगभग 4 हजार रुपए बढ़कर 1 लाख 47 हजार रुपये पर पहुंच गया है.

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  • वहीं एक किलो चांदी की कीमत 8 हजार रुपए बढ़कर 2 लाख 30 हजार रुपए पर पहुंच गई है.

  • मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने-चांदी के भाव में तेजी तो है लेकिन सर्राफा बाजार की तुलना में कम है.

  • सोने-चांदी के भाव में गिरावट के बाद आज तेज़ी आई है लेकिन एल्युमिनियम के दाम में युद्ध शुरू होने के बाद से ही तेज़ी जारी है. 30 मार्च को एल्युमिनियम के दाम में जबरदस्त उछाल आया है.

  • लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्युमीनियम की कीमत 6% तक बढ़कर 3,492 डॉलर प्रति टन हो गई.

एल्युमिनियम के दाम में बढ़ोतरी का संबंध भी ईरान युद्ध से ही है. ईरान ने कल UAE और बहरीन में एल्युमिनियम के 2 बड़े प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था. जिस तरह ईरान के हमलों से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, ठीक उसी तरह एल्युमिनियम के प्लांट को भी नुक़सान पहुंचा है. इसकी वजह से एल्युमिनियम के दाम में हो रही बढ़ोतरी में और तेज़ी आई है. दुनिया भर में एल्युमिनियम की सप्लाई का लगभग 9% खाड़ी देशों से आता है. होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से इसका निर्यात रुका हुआ था और अब ईरान ने उसके प्लांट को ही तबाह कर दिया है. इस कारण एल्युमिनियम आने वाले समय में और महंगा होगा.

कौन सी कटौती

दक्षिण कोरिया अपने लोगों से कम समय तक नहाने की अपील कर रहा है. इसकी वजह ये है कि मिडिल ईस्ट से ऊर्जा की सप्लाई ठप होने से पानी गर्म करने के लिए बिजली की कमी है. थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने आधी बाजू वाली शर्ट पहनना शुरू किया है. उन्होंने सभी से ऐसा करने की अपील की है. इसका कारण ये है कि थाईलैंड बिजली संकट को देखते हुए AC की जरूरत कम करना चाहता है. जॉर्डन में भी बिजली, तेल और पैसा बचाने के लिए सरकारी खर्चोंमें तमाम कटौतियां की गई हैं.

ऊर्जा आपातकाल लगाने वाले फिलीपींस ने तो ये फरमान जारी कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल न करें. इसके अलावा कई देशों में खेती और उत्पादन पर भी असर पड़ा है. ब्राजील की चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन कम हो गया है. ऊर्जा के साधनों के ज्यादा दाम का फायदा उठाने के लिए बायोफ्यूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इससे दुनिया में चीनी की क़ीमत बढ़ सकती है.

ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की बुवाई ईरान युद्ध से प्रभावित है. इस बार कम बुवाई हो रही है क्योंकि खाद की क़ीमत बढ़ने से किसान परेशान हैं. दुनिया की एक-तिहाई खाद होर्मुज़ स्ट्रेट के ज़रिए ही सप्लाई की जाती है.

इस तरह ये युद्ध दुनिया के लिए आर्थिक असर से लेकर रोजमर्रा की ज़िंदगी तक पर प्रभाव डाल रहा है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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