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ईरान वॉर का असर आपकी थाली पर: 30% तक घट सकती है अनाज की पैदावार, क्या महंगा होगा हर निवाला?

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित रहना बंद कर दिया है इसकी गूंज दुनिया की रसोई तक पहुंचने लगी है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में खाने-पीने की चीजों पर भी असर साफ दिख सकता है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 03, 2026, 06:45 AM IST
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ईरान वॉर का असर आपकी थाली पर: 30% तक घट सकती है अनाज की पैदावार (AI- Image)
ईरान वॉर का असर आपकी थाली पर: 30% तक घट सकती है अनाज की पैदावार (AI- Image)

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच अब दुनिया की रसोई पर एक नया संकट मंडराने लगा है और इसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है. संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि से जुड़ी संस्था FAO के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने ऐसी चेतावनी दी है, जो आने वाले दिनों की चिंता बढ़ा सकती है. टोरेरो ने बताया कि पूरी दुनिया एक बड़े खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही है और इसकी जड़ में है बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव. खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना इस संकट का बड़ा कारण बनता जा रहा है. यह वही अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के कई जरूरी संसाधनों की आवाजाही होती है.

ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से इस रास्ते पर रुकावट ने खाद यानी फर्टिलाइजर की सप्लाई को लगभग ठप कर दिया है. नतीजा यह हुआ है कि बाजार में खाद की भारी कमी महसूस की जा रही है और इसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. किसान, जो पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अब इस नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि खाद की कमी सीधे खेती को प्रभावित करेगी. अगर किसानों को पर्याप्त फर्टिलाइजर नहीं मिला, तो फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है. अनुमान है कि उत्पादन 30% तक घट सकता है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर बड़ा असर डालेगा.

आम लोगों की थाली पर पड़ेगा असर?

सप्लाई में रुकावट आने से न सिर्फ ईंधन महंगा होगा, बल्कि खाद्य उत्पादन और वितरण की लागत भी बढ़ जाएगी. इसका नतीजा यह हो सकता है कि आम लोगों की थाली पर असर पड़े और कई देशों में खाद्य संकट गहराने लगे. कुल मिलाकर, युद्ध का खतरा अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है. यह धीरे-धीरे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करने की ओर बढ़ रहा है. यह सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि हर आम आदमी की थाली से जुड़ा मुद्दा है. अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले समय में खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं और कई देशों में खाद्य संकट गहरा सकता है. ॉ

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आपकी थाली पर असर: मुख्य बातें

अनाज की पैदावार पर खतरा: वैश्विक स्तर पर उर्वरक की सप्लाई बाधित होने से 2026-27 के फसल सीजन में अनाज विशेषकर गेहूं, मक्का, चावल की पैदावार में 30% तक की गिरावट की आशंका जताई जा रही है.

क्या महंगा होगा हर निवाला?: खाद की कीमतें 50% से 80% तक बढ़ चुकी हैं, जिसका मतलब है कि खेती की लागत बढ़ेगी और अंततः रोटी, दाल और चावल महंगे होंगे.खाद्य   

सुरक्षा पर संकट: रिपोर्टों के अनुसार, यह संकट दुनिया भर में 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को भुखमरी के मुहाने पर धकेल सकता है.

रसोई गैस और ढुलाई महंगी: ईंधन महंगा होने से खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का खर्च और खाद्य पदार्थों की ढुलाई (Logistics) महंगी हो रही है.

क्यों बढ़ रहा है थाली का बजट? 

खाद संकट: दुनिया के प्रमुख यूरिया उत्पादक देशों से आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे नाइट्रोजन-आधारित उर्वरक की भारी कमी हो गई है.

होर्मुज की नाकेबंदी: 30% वैश्विक उर्वरक और 25% तेल का व्यापार इस मार्ग से होता है, जो तनाव के कारण बाधित है.

ईंधन की महंगाई: खाद के लिए प्राकृतिक गैस (LNG) मुख्य कच्चा माल है, जिसकी कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ गई हैं.

भारत पर क्या होगा असर?

भारत में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ, खाद की कमी और ऊंची कीमतें भारतीय किसानों के लिए चिंता का विषय हैं. यदि स्थिति लंबी चलती है, तो भारत में भी खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) बढ़ सकती है.संकेत मिल रहे हैं कि अगर संघर्ष जारी रहा, तो यह 2026-27 के दौरान खाद्य आपूर्ति के लिए एक बड़ा 'शॉक' हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः 30 साल का रिकॉर्ड टूटा! कुवैत ने अप्रैल में क्यों नहीं किया क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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