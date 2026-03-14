दुनियाभर के बाजारों में होर्मुज की वजह से 'हाहाकार', ईरान ने जिसका रास्ता रोका वो 'गिरा'

Share market Crisis amid Iran war: भारत में रसोई गैस (LPG Crisis) को लेकर जो स्थिति बनी है, उसकी वजह मिडिल ईस्ट का महायुद्ध है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान एक तरफ तो होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी देशों के निर्यात को ठप करने के लिए उनकी रिफाइनरी और डिपो को निशाना बना रहा है. मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादन की नाकेबंदी के कारण पूरी दुनिया मुसीबत में फंस गई है. अब आर्थिक मंदी की आशंका जताई जा रही है. इसकी वजह से एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है. दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगातार गिरावट आ रही है.

शेयर बाजार सहमा निवेशकों को भारी घाटा

अमेरिका का डाउ जोंस जहां 47,000 से नीचे चला गया है, वहीं भारत का सेंसेक्स 75,000 के नीचे पहुंच गया है. सोचिए जो सेंसेक्स इस साल की शुरुआत में 85,000 के ऊपर था, वो 75 दिनों से भी कम समय में 10,000 प्वाइंट नीचे चला गया है. यानी युद्ध शुरू होने के दो हफ्तों यानी महज 14 दिनों के अंदर सेंसेक्स में 6,000 प्वाइंट से ज्यादा की गिरावट आई है. केवल शुक्रवार के कारोबार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूब गए हैं.

बाजारों ने लगाया गोता

इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में भी शेयर बाजार का एकदम यही हाल है. अमेरिका का डाउ जोंस 5 फीसदी, भारत का सेंसेक्स 8 फीसदी, जापान का निक्केई 9 फीसदी, वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 12 फीसदी, ब्रिटेन का FTSE 6 फीसदी और जर्मनी का DAX 7 फीसदी नीचे गिरा. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 2 फीसदी की गिरावट आई.

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यानी होर्मुज पर कंट्रोल के साथ ही ईरान ने दुनियाभर के शेयर बाजारों और मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में दुनिया के शेयर बाजारों को 6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है. भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी उससे भी 50% से ज्यादा की इकोनॉमी ईरान के युद्ध की वजह से बर्बाद हो चुकी है.

ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रूप में ईरान के पास न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक हथियार है. परमाणु बम से नुकसान सिर्फ उस क्षेत्र को होता है, जहां वो गिरता है, लेकिन तेल की सप्लाई रोककर ईरान ने दुनिया के बाजारों और वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है.

इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट

ये संकट 1956 के स्वेज संकट से भी बड़ा है जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया था. उस समय दुनिया के 10% तेल की सप्लाई ही रुकी थी जबकि इस बार 20% सप्लाई थमी हुई है. यानी तेल पर असर दोगुना है. ईरान की तरफ से होर्मुज को लेकर अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं.

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले संबोधन में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा और इसका इस्तेमाल सौदेबाजी के हथियार के रूप में किया जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के एंबेसडर अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं करेगा.

ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद रवांची ने कहा, कुछ देशों के जहाजों को होर्मुज से जाने की मंजूरी दी, जिन्होंने संपर्क किया था.'

यानी एक ही विषय पर तीन अलग-अलग तरह के बयान. सुप्रीम लीडर कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखा जाएगा. जब दुनिया के सामने उनके प्रतिनिधि जाते हैं तो वो नाकेबंदी से इनकार करते हैं. सहयोगी देशों को मदद का भरोसा देते हैं. ये काफी हद तक उसी तरह की भाषा है जिसका इस्तेमाल ट्रंप करते हैं यानी अपने देश के लोगों और दुनिया को कन्फ्यूज करना.

हालांकि अपने पड़ोसी देशों को लेकर ईरान किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं है. ईरान की सेना ने एक बार फिर कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ देने वाले देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगा देगा.

ईरान का गुस्सा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर है. ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि इन देशों की तेल संपदा को तगड़ा नुकसान पहुंचा चुका है.

सऊदी का प्लान B

ईरान की धमकी और हमले से खाड़ी के देशों में बेचैनी है. जिस तेल व्यापार के सहारे उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो 14 दिन से ठप है. किसी को पता नहीं है कि युद्ध कब तक चलेगा. यानी अगर खाड़ी देश सिर्फ होर्मुज पर निर्भर बने रहे तो उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी. यही वजह है कि सऊदी अरब ने अब तेल के निर्यात के लिए प्लान B तैयार किया है.

सऊदी अरब अब अपने तेल को देश के भीतर मौजूद पाइपलाइन के जरिए लाल सागर तक पहुंचा रहा है. ये पाइपलाइन करीब 1,200 किलोमीटर लंबी है और सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर के यानबू पोर्ट से जोड़ती है. इस पाइपलाइन के जरिए रोज 50 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात हो सकता है. इस रूट के जरिए सऊदी अरब 70% तक अपना निर्यात बहाल करने की कोशिश में है. इसी तरह UAE ने अपने तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी पर स्थित फुजैरा बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन बनाई है जिसकी क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन है.

होर्मुज के असर को कम करने की कोशिश अमेरिका भी कर रहा है. अमेरिका ने अपने स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 17 करोड़ बैरल तेल जारी करने का एलान किया है. ये काम 120 दिन में पूरा होगा. अमेरिका ने सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट दी है जो 30 दिन तक बनी रहेगी.

इन कवायदों का मकसद ईरान की उस चुनौती का जवाब देना है कि तेल की कीमत 200 डॉलर हो जाएगी. जब 100 डॉलर दाम होने पर दुनिया परेशानियों से जूझ रही है तो 200 डॉलर कीमत होने पर क्या हालात होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं.

भारत को राहत

होर्मुज को लेकर दुनिया की परेशानी के बीच भारत को राहत मिल सकती है. भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने आज भारतीय पत्रकारों से कहा कि भारत को होर्मुज की नाकेबंदी के मामले में जल्द अच्छी खबर मिलेगी. उन्होंने भारत को ईरान का दोस्त बताया.

गुरुवार को पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की. शुक्रवार को ईरान के राजदूत का नया बयान भारत के लिए युद्ध के बीच शुभ संकेत हैं. ईरान की ओर से अगर कहा जा रहा है कि भारत के लिए होर्मुज को लेकर जल्द अच्छी खबर मिलेगी तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है.