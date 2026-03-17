ईरान का ‘DANCER’ Vs अमेरिका का ‘LANCER’, महाविनाश की ओर बढ़ गया मिडिल ईस्ट का युद्ध?

Iran’s Sejjil-2 ‘dancing missile’ vs B-1B Lancer : ईरान का युद्ध मंगलवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गया. हालांकि युद्ध का पहला पखवाड़ा बीतते ही जंग के मैदान में दो हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी थी. अमेरिका का LANCER बनाम ईरान का DANCER. आखिर क्या हैं ये हथियार, इनकी खासियत क्या है. युद्ध में इनकी एंट्री के बाद क्या बदल जाएगा, इसकी चर्चा होने लगी है. दरअसल रविवार को ईरान ने अपना पिटारा खोलते हुए सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सेजल को लॉन्च किया. मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी कर ईरान ने संदेश दिया कि उसके पास अभी घातक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है.

इस वीडियो में एक साथ कई मिसाइलों को दागा गया. मिडिल ईस्ट में सेजल मिसाइल के इस्तेमाल के क्या मायने हैं, इसकी ताकत और यूएसपी दोनों जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

लांसर, डांसर और सेजल

सेजल मिसाइल की रेंज 2 हजार से ढाई हजार किलोमीटर है. ये मिसाइल अपने साथ 700 से 1500 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है. इस मिसाइल की रफ्तार 17 हजार किलोमीटर प्रति घंटा है. यानी ये तेहरान से तेल अवीव तक सिर्फ सात मिनट में पहुंच सकती है, लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है. ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि इसे डांसिंग मिसाइल का नाम दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मिसाइल को ईरान का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है और युद्ध में ईरान ने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर ये संदेश दिया है कि ईरान झुकने के मूड में नहीं है. वहीं अमेरिका ने भी ईरान के डांसर के जवाब में अपना लैंसर उतार दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने B-1B लैंसर बॉम्बर का वीडियो शेयर किया है. अमेरिका ने इसके साथ ये दावा किया है कि मिडिल ईस्ट के आसमान में लैंसर इस वक्त उड़ान भर रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इस पोस्ट के मायने क्या हैं?

B-1B Lancers – capable of carrying a payload of 75,000 pounds – have operated over the Middle East in support of Operation Epic Fury. Nicknamed the BONE, B-1Bs hold world records for speed, payload and range. pic.twitter.com/pwYq7n1BMO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026

B-1B लैंसर की ताकत

B-1B लैंसर की रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है. ये एक बार में 34 हजार किलो के बम लेकर उड़ान भर सकता है. इसकी रेंज 15 हजार किलोमीटर है. यानी एक बार उड़ान भरने के बाद ये पूरी धरती का चक्कर काट सकता है. अमेरिका का ये बॉम्बर अकेले ईरान में तबाही लाने की ताकत रखता है क्योंकि ये एक बार में 84 बम या 24 क्रूज मिसाइलें दाग सकता है. इस बॉम्बर की खासियत है कि ये अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे तेज, सबसे लंबी रेंज, और सबसे ज्यादा हथियार लेकर उड़ने वाला विमान है. B-1B लैंसर को ब्रिटेन के फेयरफोर्ड बेस पर हाल ही में तैनात किया गया था. लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हवा में ईंधन भरते हुए इसका वीडियो जारी किया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि डांसर मिसाइल के जवाब में अमेरिका लैंसर से ईरान पर बमबारी करने वाला है.

यह भी पढ़ें - जब होर्मुज से गुजर रहे थे शिप शिवालिक और नंदा देवी, तब भारत की नौसेना क्या कर रही थी?

अमेरिका ने ईरान युद्ध में अपने तीनों सबसे शक्तिशाली बॉम्बर्स B-1 लैंसर, B-2 स्पिरिट और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस उतार दिए हैं. इसमें B-2 स्टेल्थ तकनीक से अदृश्य रहकर सटीक हमले कर रहा है. ये तीनों ईरान की एयर डिफेंस को रौंद चुके हैं.