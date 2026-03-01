Advertisement
आयुतल्लाह खामेनेई की बेटी, पोते और दामाद की भी मौत, ईरान में शुरू हुई महाविनाश

आयुतल्लाह खामेनेई की बेटी, पोते और दामाद की भी मौत, ईरान में शुरू हुई 'महाविनाश'

khamenei daughter grandson killed: अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लिडर अयातुल्ला खामेनेई की बेटी, पोते और दामाद की मौत हो गई है. ट्रंप की इस 'मेजर कॉम्बैट' घोषणा के बाद तेहरान पूरी तरह ब्लैकआउट में है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:59 AM IST
आयुतल्लाह खामेनेई की बेटी, पोते और दामाद की भी मौत, ईरान में शुरू हुई 'महाविनाश'

khamenei daughter grandson killed: दुनिया जिस विनाशकारी युद्ध की आशंका से कांप रही थी, वह शनिवार की सुबह एक खौफनाक हकीकत में तब्दील हो गई है. इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूदा के तहत ईरान के खिलाफ आर-पार की जंग छेड़ दी है. इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है कि अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों के पहले प्रहार में ईरान के सुप्रीम लिडर अयातुल्ला अली खामेनेई की बेटी, पोता और दामाद मारे गए हैं. तेहरान के डाउनटाउन में खामेनेई के मुख्यालय के पास हुए इस सटीक हमले ने न केवल ईरान की डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि इसे सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बना दिया है.

मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई 

वहीं खामेनेई के भी मरने की खबर आ चुकी है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक बड़े इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया है कि खामेनेई का शव मिल चुका है. वहीं समाचार मंच एक्सियोस की खबर के मुताबिक अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर ने अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी दी है कि तेहरान में उनके परिसर पर हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर नेता की मौत हो गई है.

इसी तरह इजरायल के कई समाचार चैनलों और अखबारों ने भी अधिकारियों के हवाले से यही दावा किया है. हालांकि अब तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए स्थिति पूरी तरह साफ नहीं मानी जा रही है.

ट्रंप के हिसाब से मारे गए कई बड़े नेता

इस पूरे मामले पर अमेरिकी समाचार चैनल एनबीसी न्यूज ने भी अपनी जानकारी साझा की है. जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई लोगों से बात की है. उन्हें लगता है कि सामने आई खबर सही हो सकती है. ट्रंप ने ये भी कहा कि केवल खामेनेई ही नहीं बल्कि ईरान के कई बड़े नेता भी मारे गए हैं. 

उन्होंने दावा किया कि ईरान में की गई कार्रवाई सफल रही है. ट्रंप के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था वहां नेतृत्व से जुड़े कई जरूरी लोग मौजूद थे. उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ एक ही जगह पर हमला नहीं हुआ है. बल्कि दो अलग स्थानों पर भी वार किए गए थे. उन जगहों पर भी कई बड़े लोग मारे गए हैं. ट्रंप ने कहा कि उनके पास बेहद मजबूत और भरोसेमंद खुफिया जानकारी थी. उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी.

