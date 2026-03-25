Advertisement
trendingNow13153522
Hindi Newsदुनियापरमाणु खतरे की दहलीज पर जंग! इजरायल का बुशहर में धमाका, हवा में बिखरा बारूद; एटमी रेडिएशन का खतरा

परमाणु खतरे की दहलीज पर जंग! इजरायल का बुशहर में धमाका, हवा में बिखरा बारूद; एटमी रेडिएशन का खतरा

अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग परमाणु खतरे के नजदीक दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि इजरायल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है. जिससे बारूद हवा में फैल गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परमाणु खतरे की दहलीज पर जंग! इजरायल का बुशहर में धमाका, हवा में बिखरा बारूद; एटमी रेडिएशन का खतरा

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब परमाणु हमले का रूप ले रही है. आज युद्ध का 26वां दिन है और अभी-भी हमले जारी हैं. इजरायल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा हमला किया है, जिससे एटमी रेडिएशन का खतरा भी मंडराने लगा है. जबकि दूसरी तरफ जंगबंदी से संबंधित कई खबरें आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है. हालांकि, इसी बीच एक दूसरे

वहीं इजरायल की तरफ से किए गए हमले के बाद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंपस के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसके जोरदार धमाके से खलबली मच गई.  IDF की तरफ से किया गया हमला इस दौरान इतना जोरदार था कि धमाके के बाद बारूद तिनके की तरह बिखरता हुआ दिखाई दिया. जिससे कैंपस में भीषण आग लग गई. फिलहाल इस हमले से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. 

ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट देश के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में मौजूद है. जो ईरान की मुख्य रूप से तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है. वहीं इस हमले के बाद IAEA के डीजी ने न्यूक्लियर सेफ्टी के खतरों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखने की बात दोहराई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका की शर्तें

भले ही एक दूसरे पर हमले जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ युद्धविराम से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं. कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत है. अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तों वाला प्लान रखा है. शर्तों में कहा गया है कि ईरान को अपनी मौजूदा परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा. ईरान को यह वादा करना होगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा. ईरान की धरती पर यूरेनियम संवर्धन का कोई काम नहीं होगा. ईरान को अपने पास मौजूद लगभग 450 किलोग्राम 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को, भविष्य में तय की जाने वाली एक समय-सीमा के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को सौंपना होगा.

ईरान को भी बदले में मिलेगी राहत

हालांकि इन शर्तों के बदले ईरान को भी बदले में कुछ चीजें देने की बात कही जा रही है. बदले में ईरान पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जरिए लगाए गए सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे. US, ईरान को उसके नागरिक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिसमें बुशहर परमाणु प्लांट में बिजली बनाना भी शामिल है. तथाकथित 'स्नैपबैक' मैकेनिज्म, जिसके तहत अगर ईरान नियमों का पालन नहीं करता है तो, उस पर अपने-आप पाबंदियां फिर से लगा दी जाती हैं, उसे हटा दिया जाएगा.

जवाब के लिए तय की जाएगी समयसीमा

इजरायल के एक और पब्लिकेशन 'हारेत्ज' के मुताबिक, यह प्रस्ताव एक बिचौलिए देश के जरिए ईरान को भेजा गया है और इसके जवाब के लिए एक समय सीमा भी तय की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने US से कहा है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें वह कभी स्वीकार नहीं करेगा. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए आने वाले समय में एक शांति शिखर सम्मेलन होने की संभावना है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

iran us war

Trending news

अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता