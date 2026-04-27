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Hindi Newsदुनियाईरान के कंधे पर रूस ने रखा हाथ, मॉस्को में अराघची से पुतिन की मुलाकात ट्रंप को बहुत चुभेगी!

ईरान के कंधे पर रूस ने रखा 'हाथ', मॉस्को में अराघची से पुतिन की मुलाकात ट्रंप को बहुत चुभेगी!

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के 49वें दिन ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पूर्व निर्धारित मुलाकात की. अब सबकी निगाहें इस ओर लगी हैं कि अमेरिका के साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी वो आगे बढ़ेगी या नहीं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:06 PM IST
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(पुतिन और अराघची)
(पुतिन और अराघची)

Vladimir Putin met Abbas Araqchi: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के 49वें दिन ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पूर्व निर्धारित मुलाकात की. अब सबकी निगाहें इस ओर लगी हैं कि अमेरिका के साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी वो आगे बढ़ेगी या नहीं. जाहिर है रूस दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सुपरपावर है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के बाद दूसरे बड़े वैश्विक नेता हैं. इजरायल के कंधे पर अगर अमेरिका का हाथ है तो ईरान के कंधे पर रूस का. ऐसे में मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति आएगी या एक-दो दिन में फिर से बारूद की बारिश होने लगेगी, इस पर अटकलों का दौर जारी है.

फिलहाल पुतिन और अराघची की मेल मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जाहिर हैं ये तस्वीरें और वीडियो ट्रंप को चुभ गई होंगी.

ईरानी डेलिगेशन ने क्या कहा?

अराघची ने पुतिन की ओर हाथ बढ़ाया तो पुतिन ने भी गर्मजोशी से हैंडशेक करके अभिवादन का जवाब दिया. इसके बाद पुतिन पूरे डेलिगेशन से मिले. मुलाकात के बाद रूसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको क्या लगता है? इस मुलाकात से आपको रूस का सपोर्ट मिलेगा?

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ईरानी प्रतिनिधि ने जवाब में कहा- हां. हम दोस्त हैं. ईरान और रूस रणनीतिक सहयोगी है. उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है. हमारा सहयोग आगे भी जारी रहेगा.

पुतिन का बयान

ईरानी विदेश मंत्री अराघची से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा, 'हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस साहस और स्वतंत्रता की इच्छा से प्रेरित होकर, ईरान के लोग एक नए नेता के नेतृत्व में इस मुश्किल दौर से बाहर आएंगे और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी.'

ईरान समझ गया, दोमुंहा सांप है पाकिस्तान!

ईरान ये जान चुका है कि शांति वार्ता कराने के नाम पर बिचौलिया बनकर पाकिस्तान उसे डबल क्रॉस कर सकता है. ईरानी नेता जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के फेंके टुकड़ों पर पलता है, उसका सऊदी अरब से भी रक्षा करार है, इसलिए पाकिस्तान पर भरोसा करना बेमानी होगा. ऐसे में जब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए उस पर दबाव डलवा रहा था, उसी समय अराघची अमेरिका से सेकेंड राउंड की मुलाकात से इनकार करके पहले ओमान चले गए. 24 घंटे के भीतर दोबारा पाकिस्तान लौटे और फिर रूस पहुंच गए.

जाहिर है कि इतनी देर में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी ने ईरानी की 10 सूत्रीय मांगों की लिस्ट ट्रंप को मेल या वॉट्सऐप पर वाया प्रॉपर चैनल भेज दी होगी.

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान का वजूद मिटाने की ट्रंप की कथित जिद को रोकने के लिए यानी अपने साथी ईरान को बचाने के लिए रूस क्या फैसला लेगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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