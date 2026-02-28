दोस्ती खत्म, अब तबाही शुरू? सबसे बड़े मददगार चीन ने भी छोड़ा साथ, 15 देशों ने ईरान से वापस बुलाए अपने नागरिक

15 countries ordered evacuation their citizens from Iran: चीन समेत 15 देशों द्वारा ईरान से अपने नागरिकों को निकलने का आदेश और अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती ने महायुद्ध की आशंका बढ़ा दी है. ईरान के पतन और बाहरी घेराबंदी के बीच विशेषज्ञ आने वाले हफ्तों में हमले की 90% संभावना जता रहे हैं.
15 countries ordered evacuation their citizens from Iran: इतिहास गवाह है कि जब सबसे करीबी दोस्त साथ छोड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि तबाही बहुत करीब है. ईरान का सबसे बड़ा मददगार और रणनीतिक कवच माना जाने वाला चीन, जो दो दशकों तक तेहरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा था, उसने गुरुवार को अचानक अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है.
लेकिन ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है. पिछले 72 घंटों में भारत, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील समेत 15 से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को ईरान से निकलने को कह दिया है. जब दुनिया की महाशक्तियां एक साथ, एक ही दिन अपनी राजधानियों से खतरे का सायरन बजाती हैं, तो इसका मतलब साफ है. उनके पास वो खुफिया जानकारी है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई है.
एक तरफ इजरायल की धरती पर पहली बार अमेरिकी F-22 रैप्टर्स की दहाड़ सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के भीतर बिजली और पानी के संकट के बीच सड़कों पर खून बह रहा है. 45 सालों के टकराव में यह पहली बार है जब सैन्य घेराबंदी, पलायन और ईरान का आंतरिक पतन एक साथ चरम पर हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या साल 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है. आइए हम पूरी खबर को डिटेल से जानते हैं.
चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसका समर्थन करने वाला देश है. चाइना ने हाल ही में ईरान के साथ एक मिसाइल डील भी की है. और जब इतना मजबूत सहयोगी अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने को कहे, तो इसका मतलब है कि वहां की सुरक्षा स्थिति बहुत गंभीर है.
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी सेना तैनात की है. 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, 150 से ज्यादा जेट्स के साथ, और इजराइल में 11 F-22 रैप्टर भेजे गए हैं. कतर के अल उदीद एयर बेस से सभी टैंकर हटा दिए गए हैं. अमेरिका ने अपनी शक्तिशाली सेना ईरानी मिसाइलों की पहुंच से बाहर करके इजराइल की सुरक्षा रेखा के पीछे तैनात किया है.
72 घंटे के भीतर 15 से अधिक देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से बाहर निकालने का आदेश दिया है. इन देशों में चीन, भारत, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर और सर्बिया शामिल हैं. ये संकेत देता है कि सभी देशों ने एक ही समय में और समान निष्कर्ष पर पहुंचते हुए ये फैसला लिया है.
अंदरूनी हालात भी बेहद बिगड़े हुए हैं. ईरान की अर्थव्यवस्था केवल 39 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है. स्टॉक मार्केट 40 प्रतिशत गिरा हुआ है और नौकरियों के अवसर 81 प्रतिशत कम हो गए हैं. कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति खतरे में है. सरकार ने बिजली कटौती के साथ सुरक्षा बलों को भेजकर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कराई है. इस 2 महीने की हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है.
अमेरिका जल्द ही आंतरिक और बाहरी कार्रवाई करने की तैयारी में है. ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की संभावना 90 प्रतिशत है. तेल की कीमतें $92 प्रति बैरल पर हैं, लेकिन देशों की चेतावनी इस संकट की गंभीरता को दर्शाती है. चीन ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी और अपने नागरिकों को तुरंत बाहर निकालने का आदेश दिया है.
