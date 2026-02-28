Advertisement
trendingNow13125376
Hindi Newsदुनियादोस्ती खत्म, अब तबाही शुरू? सबसे बड़े मददगार चीन ने भी छोड़ा साथ, 15 देशों ने ईरान से वापस बुलाए अपने नागरिक

दोस्ती खत्म, अब तबाही शुरू? सबसे बड़े मददगार चीन ने भी छोड़ा साथ, 15 देशों ने ईरान से वापस बुलाए अपने नागरिक

15 countries ordered evacuation their citizens from Iran: चीन समेत 15 देशों द्वारा ईरान से अपने नागरिकों को निकलने का आदेश और अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती ने महायुद्ध की आशंका बढ़ा दी है. ईरान के पतन और बाहरी घेराबंदी के बीच विशेषज्ञ आने वाले हफ्तों में हमले की 90% संभावना जता रहे हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दोस्ती खत्म, अब तबाही शुरू? सबसे बड़े मददगार चीन ने भी छोड़ा साथ, 15 देशों ने ईरान से वापस बुलाए अपने नागरिक

15 countries ordered evacuation their citizens from Iran: इतिहास गवाह है कि जब सबसे करीबी दोस्त साथ छोड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि तबाही बहुत करीब है. ईरान का सबसे बड़ा मददगार और रणनीतिक कवच माना जाने वाला चीन, जो दो दशकों तक तेहरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा था, उसने गुरुवार को अचानक अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है.

लेकिन ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है. पिछले 72 घंटों में भारत, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील समेत 15 से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को ईरान से निकलने को कह दिया है. जब दुनिया की महाशक्तियां एक साथ, एक ही दिन अपनी राजधानियों से खतरे का सायरन बजाती हैं, तो इसका मतलब साफ है. उनके पास वो खुफिया जानकारी है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई है.

F-22 रैप्टर्स की दहाड़ 

एक तरफ इजरायल की धरती पर पहली बार अमेरिकी F-22 रैप्टर्स की दहाड़ सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के भीतर बिजली और पानी के संकट के बीच सड़कों पर खून बह रहा है. 45 सालों के टकराव में यह पहली बार है जब सैन्य घेराबंदी, पलायन और ईरान का आंतरिक पतन एक साथ चरम पर हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या साल 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है. आइए हम पूरी खबर को डिटेल से जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामला गंभीर है!

चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसका समर्थन करने वाला देश है. चाइना ने हाल ही में ईरान के साथ एक मिसाइल डील भी की है. और जब इतना मजबूत सहयोगी अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने को कहे, तो इसका मतलब है कि वहां की सुरक्षा स्थिति बहुत गंभीर है.

सबसे बड़ी सेना तैनात

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी सेना तैनात की है. 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, 150 से ज्यादा जेट्स के साथ, और इजराइल में 11 F-22 रैप्टर भेजे गए हैं. कतर के अल उदीद एयर बेस से सभी टैंकर हटा दिए गए हैं. अमेरिका ने अपनी शक्तिशाली सेना ईरानी मिसाइलों की पहुंच से बाहर करके इजराइल की सुरक्षा रेखा के पीछे तैनात किया है.

72 घंटे के भीतर 15 से अधिक देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से बाहर निकालने का आदेश दिया है. इन देशों में चीन, भारत, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर और सर्बिया शामिल हैं. ये संकेत देता है कि सभी देशों ने एक ही समय में और समान निष्कर्ष पर पहुंचते हुए ये फैसला लिया है.

गिरा हुआ है स्टॉक मार्केट

अंदरूनी हालात भी बेहद बिगड़े हुए हैं. ईरान की अर्थव्यवस्था केवल 39 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है. स्टॉक मार्केट 40 प्रतिशत गिरा हुआ है और नौकरियों के अवसर 81 प्रतिशत कम हो गए हैं. कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति खतरे में है. सरकार ने बिजली कटौती के साथ सुरक्षा बलों को भेजकर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कराई है. इस 2 महीने की हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है.

अमेरिका जल्द ही आंतरिक और बाहरी कार्रवाई करने की तैयारी में है. ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की संभावना 90 प्रतिशत है. तेल की कीमतें $92 प्रति बैरल पर हैं, लेकिन देशों की चेतावनी इस संकट की गंभीरता को दर्शाती है. चीन ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी और अपने नागरिकों को तुरंत बाहर निकालने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: क्या है 'डालिलाह कानून'? भारतीय ड्राइवर की एक गलती और ट्रंप ने बदल दिया अमेरिका का कानून

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Iran war threat 2026

Trending news

पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा