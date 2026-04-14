ईरान युद्ध को लेकर रिपोर्टर ने किया सोशल मीडिया पोस्ट, फौरन हुई थी गिरफ्तारी, रिहाई की मांग के बीच आया बड़ा अपडेट

Reporter arrested over Social Media posts: जंग में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ते, उसका असर पूरे देश की जनता पर पड़ता है. मिडिल ईस्ट की जंग की आंच पत्रकारों को जलाने लगी है. कभी फौज के हमले में रिपोर्टरों की मौत हो रही है, तो कहीं पत्रकारों को जासूसी के आरोप में दबोचा जा रहा है. ऐसे ही एक मामले में कई दिन बाद घर लौटे कुवैती अमेरिकी रिपोर्टर अहमद शियाब एल्डिन (Ahmed Shihab-Eldin) को युद्ध से जुड़ी खबर लीक करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. दरअसल 2 मार्च के बाद से उन्हें न तो देखा गया है और न ही उन्होंने पब्लिक में कोई पोस्ट किया है.

कुवैत की सरकार ने एल्डिन उन पर ईरान युद्ध से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और अपने फोन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

'पत्रकारिता कोई जुर्म नहीं'

'द गार्जियन' की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार कि गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक बताया गया है. स्वस्थ्य पत्रकारित को रोकने के इस रवैये पर तमाम पत्रकार संगठन सरकार को घेर रहे हैं. एल्डीन की रिहाई की आवाज उठा रहे हैं.

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खासकर पत्रकारों के हितों से जुड़ी संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने कुवैती-अमेरिकी पत्रकार अहमद शिहाब-एल्डिन की तुरंत रिहाई की मांग की है, जिन्हें मार्च 2026 की शुरुआत से कुवैत में हिरासत में रखा गया है. सीपीजे ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को अस्पष्ट और आधारहीन बताते हुए कहा कि ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल आमतौर पर स्वतंत्र पत्रकारों का मुंह बंद कराने यानी उन्हें चुप कराने के लिए कराया जाता है. सीपीजे की रीजनल डायरेक्टर, सारा ने कहा, 'पत्रकारिता कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कुवैत सरकार को उन पर लगाए आरोप वापस लेकर फौरन रिहा करने की अपील की है.

मामला क्या है?

अमेरिका में जन्मे और कुवैती नागरिक अहमद शिहाब-एल्डिन को 3 मार्च को कुवैत की शॉर्ट ट्रिप के दौरान गिरफ्तार किया गया था. कुवैत में उनका घर है. उन्होंने कुवैत शहर के पश्चिम में अल जहरा में अमेरिकी एयरफोर्स के F-15 ई स्ट्राइक ईगल जेट के क्रैश होने का फुटेज शेयर किया था. अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि पायलट और सुरक्षित इजेक्ट होकर बच गया. उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में स्थानीय निवासी उसकी मदद कर रहे हैं. 2 मार्च को हुई एक इमरजेंसी फायरिंग की घटना में कुवैत की वायु सेना ने तीन अमेरिकी विमानों को मार गिराया था, हालांकि उस घटनाक्रम में किसी भी पायलट की जान नहीं गई थी.