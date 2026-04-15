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Hindi NewsदुनियाIran US War: होर्मुज में ट्रंप को लगा सदमा, अचानक तबाह हो गया 2,222 करोड़ रुपये का हाइटेक ड्रोन

Iran US War: होर्मुज में ट्रंप को लगा सदमा, अचानक तबाह हो गया 2,222 करोड़ रुपये का हाइटेक ड्रोन

US-Iran War: ट्राइटन ड्रोन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 घंटे के मिशन पर था. वह अचानक क्रैश हो गया. अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उसकी नाकाबंदी के बावजूद जहाज आराम से गुजर रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:58 PM IST
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Iran US War: होर्मुज में ट्रंप को लगा सदमा, अचानक तबाह हो गया 2,222 करोड़ रुपये का हाइटेक ड्रोन

Iran-US Ceasefire: अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार झटके लग रहे हैं. पहले बिना किसी रुकावट के जहाज जलमार्ग से गुजर रहे हैं. अब अमेरिकी नेवी ने कबूला है कि 9 अप्रैल को उसका एक सर्विलांस ड्रोन नेस्तनाबूद हो गया है. इस ड्रोन की कीमत 2,222 करोड़ रुपये थी. यह घटना तब घटी, जब ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान हो गया था. 

3 घंटे के रुटीन मिशन पर था ड्रोन

मानवरहित MQ-4C ट्राइटन ड्रोन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इंटरनेशनल एयरस्पेस में 3 घंटे के रूटीन मिशन पर था. तभी उस पर ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी कोड 7700 नजर आने लगा. यह आमतौर पर इन-फ्लाइट इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है. 'द वॉर जोन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरा और 10,000 फीट से भी नीचे पहुंचने के बाद उसका संपर्क टूट गया.

9 अप्रैल को हुई थी दुर्घटना

नेवल सेफ्टी कमांड की एक रिपोर्ट ने इस घटना को 'क्लास A' दुर्घटना के तौर पर क्लासीफाई किया है, जिसका मतलब है कि इसमें 20 लाख डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है, या फिर विमान पूरी तरह से तबाह हो गया है. नेवी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह दुर्घटना 9 अप्रैल को हुई थी, लेकिन ऑपरेशनल सुरक्षा कारणों से उसने दुर्घटना की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया. विमान में अमेरिका का कोई भी कर्मी सवार नहीं था, और किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.

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ट्राइटन ड्रोन को नॉर्थरॉप ग्रुम्मन ने बनाया है. यह अमेरिकी नेवी के पावरबैंक का सबसे एडवांस मानवरहित एरियल सिस्टम है. इसे बेहद ऊंचाई पर उड़ने और लंबे वक्त के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है. 

अमेरिकी नेवी को बड़ा झटका

यह रणनीतिक जलमार्गों में समुद्री यातायात और संभावित सैन्य गतिविधियों की निगरानी में एक अहम भूमिका निभाता है. ट्राइटन का नुकसान US नेवी के लिए एक बड़ा झटका होगा, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह इस क्षेत्र में छोटे बेड़े के साथ काम कर रही है. यह हादसा US और ईरान के अस्थायी संघर्ष-विराम और होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के समझौते की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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