ईरान की 'अदृश्य-शक्ति' न ढूंढ सके ट्रंप और नेतन्याहू! हाइफा ठप पड़ जाती; तो इजरायल का क्या होता?

Middle East crisis: मिडिल ईस्ट में खुद को धुरंधर साबित करने की होड़ में फिलहाल ईरान बाजी मारता दिख रहा है. ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बम बरसाए, फिर इजरायल की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी को निशाना बनाया. इजरायल की 60 फीसदी तेल जरूरतों को पूरा करने वाली हाइफा रिफायनरी पर हमला नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है. हाइफा पर हमला करके ईरान ने इजरायल को क्या समझाने की कोशिश की है. हाइफा में प्रोडक्शन ठप हुआ तो इजरायल को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी, आइए बताते हैं.

- इजरायल ने भी हाइफा पर ईरानी मिसाइलें गिरने और नुकसान की बात स्वीकार की है.

- इजरायल ने रिफायनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की बात मानी और दावा किया कि इसे कुछ दिनों में सुधार लिया जाएगा.

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- ईरान ने इजरायल की दूसरी सबसे बड़ी अशदोद रिफायनरी पर हमले का दावा किया. लेकिन इजरायल ने पुष्टि नहीं की.

जो इजरायल दुनिया के सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करता था, उसकी रिफायनरी में आग लगाकर ईरान ने साफ कर दिया कि इजरायल का कोई भी क्षेत्र उसकी मिसाइल की रेंज से दूर नहीं.

मिडिल ईस्ट के तेल पर ईरान के हमलों के बाद, दबाव बढ़ा तो नेतन्याहू को ये कहना पड़ा कि ट्रंप से उन्होंने ईरान के गैस और तेल को निशाना नहीं बनाने का वादा किया है. पार्स गैस फील्ड से ईरान को घरेलू जरूरत की 75 प्रतिशत गैस मिलती है. यहां पर हमले के बाद ईरान ने इजरायल की उस रिफायनरी को निशाना बनाया. जिसके बगैर इजरायल की तेल जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं.

इजरायल की लाइफ लाइन!

हाइफा को इजरायल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है. ये देश के कुल ईंधन का आधा हिस्सा बनाती है. यानी हाइफा में प्रोडक्शन रुक जाए तो आधा इजरायल रुक जाएगा. इजरायल गैस के मामले में आत्मनिर्भर है. लेकिन क्रूड ऑयल आयात करता है. इजरायल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर अजरबैजान है. वो रूस, कजाकिस्तान, अंगोला और नाइजीरिया से इजरायल तेल आयात करता है. इजरायल एक छोटा देश है. जिसकी रोजाना तेल खपत दो लाख बीस हजार बैरल है. लेकिन इजरायल की रिफायनिंग क्षमता 3 लाख 5 बैरल प्रति दिन है. अजरबैजान और रूस से इजरायल आने वाले क्रूड ऑयल को इजरायल की दो रिफायनिरी में प्रॉसेस किया जाता है.

पहली हाइफा रिफायनरी, जिसकी क्षमता एक लाख 97 हजार बैरल प्रतिदिन है.

दूसरी अशदोद रिफायनरी जिसकी क्षमता एक लाख 8 हजार बैरल प्रतिदिन है.

इजरायल का 65 फीसदी तक तेल हाइफा में रिफाइन किया जाता है. आधे से ज्यादा तेल की जरूरत हाइफा से पूरी होती है.

ईरान हाइफा रिफायनरी को ठप कर दे तो क्या होगा?

हाइफा में हर साल लगभग 98 लाख टन तेल प्रोसेस होता है.

हाइफा से ही इजरायल को 60 प्रतिशत डीजल मिलता है.

हाइफा से ही इजरायल को 55 प्रतिशत पेट्रोल की सप्लाई होती है.

हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एविएशन फ्यूल और मिलिट्री फ्यूल की सप्लाई भी हाइफा से होती है.

यानी हाइफा रिफायनरी ठप तो इजरायल में हाहाकार मच जाएगा. पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन महंगा हो जाएगा. जिससे ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात और सेना की गतिविधियां प्रभावित होंगी. हाइफा के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरी रिफाइनरी ज्यादा काम करेगी. लेकिन इससे इजरायल की जरूरतें पूरी नहीं होंगी. इजरायल ने कुछ दिनों के लिए बैकअप प्लान तैयार किया है. लेकिन ये बैकअप इजरायल को बहुत महंगा पड़ता है. हाइफा के बंद होने पर इजरायल को रिफाइन तेल आयात करना पड़ेगा. जिससे विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ेगा और कीमतें ऊंची रहेंगी. यानी इजरायल में हाइफा के बगैर रोजमर्रा का जीवन और अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है. यही वजह है कि जब इजरायल ने ईरान की ऊर्जा लाइफलाइन पर धमाके किए तो ईरान ने पलटकर हाइफा को निशाना बनाया.

8 मार्च को ईरान ने हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन अटैक किया. जिसे इजरायल एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया. ईरान ने हमले के लिए उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है. इसलिए हाइफा रिफायनरी को नुकसान पहुंचा.

जुलाई 2025 में जब ईरान के हमले में हाइफा रिफाइनरी क्षतिग्रस्त हुई थी. तब अशदोद रिफायनरी में मेंटेनेंस चल रहा था. इसलिए इजरायल की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग शून्य हो गई थी. लेकिन होर्मुज की वजह से इजरायल को बहुत परेशानी नहीं हुई. इस बार भी ईरान ने हाइफा और अशदोद दोनों रिफायनरी पर हमले का दावा किया. अगर फिर से दोनों रिफायनरी एक साथ ठप हुईं तो इजराइल को 100% ईंधन आयात पर निर्भर होना पड़ता. लेकिन हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से तेल आयात भी बहुत मुश्किल हो जाएगा.

इस हमले के बाद इजरायल का ये भ्रम भी टूट गया कि वो इजरायल की मिसाइलों से अपनी रिफाइनरियों को सुरक्षित रख सकता है. यानी अमेरिका और इजरायल बार बार ईरान की ताकत खत्म करने का जो दावा कर रहे थे. वो भी कसौटी पर खरा नहीं उतरा. ईरान आज भी बड़े हमले करने में सक्षम है. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो वो आजकल आए दिन दे रहे हैं. कि अमेरिका ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया. उनके पास ना हमला करने के लिए मिसाइल बची हैं, ना ही हमला रोकने के लिए एयर डिफेंस. लेकिन इन बड़े बड़े दावों के बीच ईरान ने पिछले दो दिनों में जिस तरह सउदी अरब, कतर, कुवैत और इजरायल में जोरदार हमला किया वैसे ही ट्रंप के दावों की हवा निकल गई.

हाइफा को निशाना बनाने के लिए ईरान ने अपनी खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया. ईरान की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 8 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है. इसलिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है. 1500 किलोमीटर की रेंज वाली ये खैबर शेकन मिसाइल इजरायल के सभी बड़े शहरों को निशाना बनाने के साथ 600 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर हमला कर सकती है.

कद्र सीरीज का गदर

ईरान अपनी इस मिसाइल से क्लस्टर वॉरहेड भी लॉन्च कर सकता है. सामान्य बम एक जगह गिरकर एक बड़ा धमाका करता है. जबकि क्लस्टर वॉरहेड हवा में खुलकर 50 से 100 छोटे बम अलग-अलग जगह गिराता है, जिससे ज्यादा तबाही होती है. हाइफा में भी ऐसे क्लस्टर बम बरसते दिखाई दिए. ईरान ने पहली बार इजरायल पर हमले के लिए कद्र सीरीज के सबसे नए वैरिएंट का इस्तेमाल किया, जिसे गदर के नाम से जान जाता है.

ईरान की इस मिसाइल की रफ्तार 9 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा है.

रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है. यानी ये भी पूरे इजरायल में कहीं भी हमला कर सकती है.

ये मिसाइल 1000 किलाग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है. यानी रिफायनरी का मुख्य हिस्सा पूरी तरह खत्म कर सकती है.

इसकी सटीकता को देखते हुए ईरान इसे लंबी दूरी के हमलों में ही इस्तेमाल करता है. आस-पड़ोस में फालतू में वेस्ट नहीं करता.

इजरायल के पास एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे शक्तिशाली एयर​ डिफेंस सिस्टम हैं. जो ईरान के ड्रोन अटैक और कम रफ्तार वाली मिसाइलो को रोक लेते हैं. लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ बरसते क्लस्टर बमों के सामने इजरायल का एयर डिफेंस बेबस है. ईरान अपनी इन मिसाइलों से इजरायल के किसी भी इलाके को निशाना बनाने का दावा करता है.

ईरान के हमलों से रास लफान में जो प्लांट बंद हुए. उससे 20 अरब डॉलर सालाना राजस्व का नुकसान होगा.

इस हमले से कतर की LNG क्षमता में 17% की गिरावट आ गई है.

कतर ने चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, बेल्जियम जैसे देशों के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं.

कतर एनर्जी ने बताया है कि हमले से हुए नुकसान की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं.

ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट की जीडीपी को कितना घाटा?

ईरान के हमलों से सऊदी अरब के बड़े ऑयल फील्ड और रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा है. रास तनूरा और यानबू में प्रोडक्शन बंद हुआ है. अब तक हुए हमलों से सउदी अरब की जीडीपी 3 परसेंट गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है.

यूएई में हबशान, बॉब आयल फील्ड और शाह गैस फील्ड बंद हुई है. फुजैराह टर्मिनल प्रभावित हुआ है. जिससे यूएई की जीडीपी में 5 फीसदी गिरावट हुई है.

कुवैत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. मीना अल अहमदी रिफायनरी में आग लगने से रिफाइनिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हुआ. होर्मुज बंद होने से सप्लाई नहीं हो पा रही है. जिससे कुवैत की जीडीपी 14 प्रतिशत गिरने की अनुमान है.