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ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं... ट्रंप बोले- बाजार अभी और गिरेगा

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के चल रही जंग जल्द ही खत्म होगी. इस दौरान उन्होंने बाजार को लेकर कहा कि यह अभी और गिरेगा साथ ही यह बहुत छोटी कीमत है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:38 AM IST
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ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं... ट्रंप बोले- बाजार अभी और गिरेगा

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान से जुड़ा मौजूदा टकराव जल्द ही खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि स्थिति जल्द ही सुलझ जाएगी और इसका नतीजा एक ज्यादा सुरक्षित दुनिया के तौर पर निकलेगा. ओवल दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है और जोड़ा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और जब यह खत्म हो जाएगा, तो हमारी दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस हफ्ते यह सब खत्म हो सकता है? तो राष्ट्रपति ने पहले तो कहा,'हां, बिल्कुल लेकिन कुछ ही लम्हे बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें तत्काल निष्कर्ष की उम्मीद नहीं है.

लगातार बाजार में आ रही गिरावट को लेकर ट्रंप ने माना कि बाजारों ने कुछ प्रतिक्रिया दिखाई है लेकिन उन्होंने इसे सुरक्षा से जुड़े दांवों की तुलना में एक छोटा सा नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि  यह चुकाने के लिए बहुत छोटी कीमत है और मुझे लगा था कि यह और भी ज्यादा गिरेगा. यह बहुत ऊंचे स्तर पर खेला जा रहा एक बड़ा शतरंज का खेल है और मैं बहुत ही होशियार खिलाड़ियों से निपट रहा हूं.

जंग के दौरान मेरा अमेरिका में रहना ज्यादा जरूरी: ट्रंप

इस बीच CNN की रिपोर्ट की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इशारा दिया कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन की उनकी प्रस्तावित यात्रा को लगभग एक महीने या उससे ज्यादा के लिए टाला जा सकता है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह फैसला मौजूदा टकराव की स्थिति से जुड़ा है और उन्होंने अमेरिका में अपनी मौजूदगी की जरूरत पर जोर दिया. हम चीन से बात कर रहे हैं, मैं वहां जाना चाहूंगा लेकिन युद्ध की वजह से, मैं यहीं रहना चाहता हूं.

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शी जिनपिंग से मिलने को बेताब हैं ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा,'हमने अनुरोध किया है कि हम इसे एक महीने या उससे ज्यादा के लिए टाल दें और मैं उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. हमारी जंग चल रही है. मुझे लगता है कि मेरा यहीं रहना जरूरी है. इसलिए हो सकता है कि हम इसे थोड़ा टाल दें लेकिन ज्यादा नहीं.' CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी पहले संकेत दिया था कि इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है. यह संभावित देरी ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप चीन से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में भूमिका निभाने का अपील कर रहे हैं. 

होर्मुज पर चीन का रुख जानना चाहता है अमेरिका

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 'फाइनेंशियल टाइम्स' के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन इस शिखर सम्मेलन से पहले इस मुद्दे पर बीजिंग का रुख समझने को उत्सुक है. रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि ट्रंप ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' से कहा,'मुझे लगता है कि चीन को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन अपना 90% तेल इसी जलडमरूमध्य से प्राप्त करता है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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