हम इंतजार कर रहे हैं... अमेरिका ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो आग में झोंक देंगे; तेहरान की चेतावनी

Iran-US War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए संकेत दिया है कि यदि अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा कि ईरानी सेनाएं अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि देश की मिसाइलें पूरी तरह तैनात हैं और सैन्य तैयारी अपने चरम पर है.

ईरान में बढ़ी जमीनी हमले की आशंका

अमेरिकी जमीनी हमले की संभावनाओं के बीच रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अमेरिका ने क्षेत्र में लगभग 2500 मरीन तैनात किए हैं. यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब वाशिंगटन में ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर गंभीर विचार किया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने संभावित रणनीतियों पर चर्चा तेज हो गई है, जिसमें ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्रों पर कब्जे का विकल्प भी शामिल बताया जा रहा है.

पाकिस्तान में कूटनीतिक हलचल

इसी बीच पाकिस्तान में तुर्किये, मिस्र और सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के विकल्पों पर चर्चा के लिए जुटे है. यह पहल क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाली के प्रयासों को दर्शाती है. दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियानों को और तेज करने की योजना बनाई है. इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपनी सुरक्षा पट्टी का विस्तार करना चाहता है और ईरान समर्थित संगठन हिज्बुल्ला को निशाना बना रहा है. इससे क्षेत्रीय संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बढ़ गई है.

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हूती विद्रोहियों की एंट्री से बढ़ा खतरा

ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में सक्रिय हो गए हैं. यमन से इजरायल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने तनाव को और बढ़ा दिया है. इसके साथ ही बाब अल-मंडेब स्ट्रेट के बाधित होने का खतरा भी गहरा गया है, जो वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण रूट है.

दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा असर

संघर्ष के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है. बता दें कि यह स्ट्रेट दुनिया के तेल परिवहन का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है. इसके बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संघर्ष में 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि कम से कम 13 के मारे जाने की खबर है. इसके साथ ही ईरान ने मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सहारा लिया है. तेहरान के मीडिया में कड़े संदेश प्रकाशित किए गए, जिनमें अमेरिकी सैनिकों को चेतावनी दी गई कि ईरानी जमीन पर कदम रखने के गंभीर परिणाम होंगे.

इस बीच, ईरान ने अपने युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन किया है, जिसमें कम लागत वाले ‘शाहेद’ ड्रोन का इस्तेमाल शामिल है. इसके अलावा सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल हमले में एक AWACS विमान को नुकसान पहुंचने की खबर ने अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को भी हिला कर रख दिया है.

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बता दें कि ये संघर्ष 28 फरवरी को तब शुरू हुआ था जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत हुई थी. इसके बाद से पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और सहयोगी देश ईरान के निशाने पर हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में अमेरिका के कई स्थायी और अस्थायी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जो मौजूदा संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें ईरान लगातार अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है.