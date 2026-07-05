खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच अमेरिका-इजरायल को ईरान की खुली धमकी, नेवी चीफ बोले- जल्द होगा 'ईश्वरीय इंसाफ'

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के नेवी चीफ रियर एडमिरल अली ओजमाई ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब अमेरिका और इजरायल को जल्द ही दैवीय प्रहार (Divine retribution) का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, खुदा का कहर इन पर टूटेगा. क्योंकि ईरान के सैनिक अपने शहीद नेताओं के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे.
रियर एडमिरल अली ओजमाई ने ये भी कहा, 'रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में तैनात सभी नौसैनिकों ने 'दृढ़ता और धैर्य' के साथ आयतुल्ला खामेनेई के मार्ग पर आगे बढ़ने की शपथ दोहराई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईश्वरीय दंड अब दूर नहीं है.
सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के अवसर पर जारी बयान में नेवी चीफ ने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि आतंकी अमेरिका और अवैध ज़ायोनी शासन के खिलाफ ईश्वरीय दंड अब दूर नहीं है और सत्य का ध्वज सम्मान और शक्ति की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर लहराता रहेगा.'
ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, ओज़माई ने आयतुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी विरासत और उनके आदर्श ईरानी राष्ट्र तथा पूरे इस्लामी उम्मा को आगे भी प्रेरित करते रहेंगे.
नेवी चीफ ने आगे कहा कि अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार समारोह उनके आदर्शों को बनाए रखने और इस्लामी राष्ट्र की रक्षा के साथ अहंकार और अविश्वास के मोर्चे के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की नई शपथ है.
खामेनेई की हत्या का उल्लेख करते हुए ओजमाई ने कहा, 'जिन लोगों ने यह अपराध किया, उन्हें लगा कि वे सत्य के मार्ग को रोक देंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने स्वयं को इतिहास की निंदा और इस राष्ट्र के क्रोध तथा कठोर प्रतिशोध के सामने ला खड़ा किया.'
अली ओज़माई को मार्च में इजरायली हवाई हमले में अलीरेज़ा तंगसीरी के मारे जाने के बाद IRGC नौसेना का प्रमुख कमांडर नियुक्त किया गया था.
तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के समन्वित हवाई हमलों में तेहरान में आयतुल्ला खामेनेई की मौत हुई थी. यह हमला ईरान के खिलाफ शुरू हुए 40 दिनों के युद्ध की शुरुआत में हुआ था. उसके बाद से अब तक मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है.
सुपरपावर मुल्क के राष्ट्रपति की धमकियों को गीदड़भभकी बताकर दर्जनों बार अमेरिका की ताकत और ट्रंप की खिल्ली उड़ाने वाले ईरान के नेताओं के तीखे तेवर अबतक बरकरार है.