बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला खाड़ी देशों के लिए तबाही, ईरान ने US-इजरायल को दी सख्त चेतावनी; UN को लिखा लेटर

Bushehr Nuclear Power Plant: बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Bushehr Nuclear Power Plant) पर लगातार हमलों को लेकर ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया कि अब तक इस परमाणु संयंत्र पर 4 बार हमले किए जा चुके हैं. उनका कहना है कि अगर ये हमले जारी रहते हैं, तो इसका रेडियोधर्मी असर ईरान से ज्यादा खाड़ी देशों पर पड़ेगा. अराघची के मुताबिक, हवा की दिशा ऐसी है कि संभावित रेडिएशन तेहरान की बजाय सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों के बड़े शहरों तक पहुंच सकता है, जिससे वहां भारी तबाही का खतरा है.

तेहरान नहीं, GCC देशों में होगा असर

ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि बुशहर प्लांट पर हमलों का वास्तविक खतरा ईरान के बाहर है. उन्होंने चेतावनी दी कि रेडियोएक्टिव प्रभाव खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों की राजधानियों में जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव तेजी से बढ़ रहा है और परमाणु स्थलों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता गहराती जा रही है.

संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने की शिकायत

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर इस हमले की कड़ी निंदा की है. अपने पत्र में उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया. अराघची ने चेतावनी दी कि सक्रिय परमाणु संयंत्र के पास ऐसे हमले असहनीय स्थिति पैदा कर रहे हैं और किसी भी समय रेडिएशन का रिसाव हो सकता है. उन्होंने विशेष रूप से बुशहर संयंत्र के आसपास हो रहे लगातार हमलों को बेहद चिंताजनक बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

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रूस की तकनीक और 1000 मेगावाट बिजली का सवाल

बुशहर परमाणु संयंत्र की खास बात यह है कि यहां रूसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें रूस से आए तकनीशियन भी काम करते हैं. यह प्लांट ईरान की ऊर्जा जरूरतों का अहम हिस्सा है और लगभग 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस संयंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो ईरान को बड़े स्तर पर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे देश की औद्योगिक और घरेलू बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी.

पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी निशाने पर

अराघची ने यह भी आरोप लगाया कि केवल परमाणु संयंत्र ही नहीं, बल्कि ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इससे हमलों के पीछे के वास्तविक इरादे साफ होते हैं, यानी ईरान की ऊर्जा और औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना.

IAEA की आई प्रतिक्रिया

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने भी इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है. IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने स्पष्ट कहा कि परमाणु संयंत्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. हालांकि, एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि हमले के बाद अब तक विकिरण स्तर में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है. IAEA के अनुसार, ईरान ने उन्हें सूचित किया कि संयंत्र के परिसर के पास एक मिसाइल गिरी, जो हाल के हफ्तों में इस तरह की चौथी घटना है.

हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत

ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में संयंत्र के एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई. मिसाइल के टुकड़ों से घायल होने के बाद उसकी जान चली गई. इसके अलावा, संयंत्र के भीतर एक सहायक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, मुख्य परमाणु ढांचे और ऊर्जा उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विस्फोट और मलबे के कारण इमारत को आंशिक क्षति हुई, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है.

लगातार हमलों से बढ़ा परमाणु दुर्घटना का खतरा

ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि परमाणु संरचना के आसपास बार-बार हो रहे हमले भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि यहां तक कि सहायक भवनों में भी महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण होते हैं, जो किसी भी तरह के हमले से प्रभावित हो सकते हैं. IAEA प्रमुख ने सभी पक्षों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील की और परमाणु सुरक्षा के सात स्तंभों का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया.

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विशेषज्ञों का मानना है कि बुशहर जैसे सक्रिय परमाणु संयंत्र के पास हमले इस क्षेत्रीय संघर्ष को और खतरनाक दिशा में ले जा सकते हैं. यदि किसी हमले के कारण रेडिएशन का रिसाव होता है, तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों में फैल सकता है. यह स्थिति न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकती है, बल्कि बड़े पैमाने पर मानवीय आपदा का कारण भी बन सकती है.

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अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती चिंता

इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है. कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों ने परमाणु स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. ईरान ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने और हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने की अपील की है. बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हुआ यह हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है.