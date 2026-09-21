/ट्रंप को ईरान की चेतावनी...अगर अमेरिका ने फिर की हिमाकत, तो होगा महा-पलटवार, दुनिया देखेगी हैरान करने वाले हथियार

ईरान-अमेरिका तनाव कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने वॉशिंगटन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो तेहरान बिल्कुल नए हथियारों के साथ मैदान में उतरेगा और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को नए सिरे से निशाना बनाएगा. IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने साफ कर दिया कि इस बार ईरान का पलटवार पहले से बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक होगा.
स्थानीय मीडिया से बात करते हुए प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने कहा, 'इन बदलावों में युद्ध का भूगोल बदलना, हथियारों और सैन्य उपकरणों में बदलाव शामिल है. हम जंग के मैदान में नई क्षमताओं वाले ऐसे हथियार उतारेंगे, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी.'
मोहेब्बी ने आगे साफ किया कि अमेरिका के दोबारा हमला करने पर ईरान के निशाने भी पहले जैसे नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा, 'हमारे टारगेट भी अब जरूरी नहीं कि वही पुराने हों, हमने ऐसे नए ठिकाने चुने हैं, जिन पर अब तक वार नहीं किया गया है.'
IRGC का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ठीक एक दिन पहले ही ईरानी सेना ने अमेरिका के नए हमलों को लेकर आगाह किया था. ईरानी सेना के मुख्य हेडक्वार्टर 'खातम अल-अंबिया' ने दावा किया कि उनके हाथ ऐसे पुख्ता खुफिया इनपुट लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर दोबारा हमला करने की तैयारी में है. इसके साथ ही तेहरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने फिर कोई हिमाकत की, तो इस बार ईरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और चौंकाने वाला होगा.
ईरान की यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है, जब खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) की एक रिपोर्ट ने अमेरिका की पोल खोल दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान से जारी टकराव की वजह से अमेरिकी सेना के पास गोला-बारूद की भारी कमी हो गई है और हथियारों की सप्लाई लाइन बुरी तरह अटक गई है.
यह रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की भी हवा निकालती है. ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों का 'असीमित भंडार' है और कमी की खबरें सिर्फ 'फेक न्यूज' हैं.
लेकिन एक स्वतंत्र निगरानी संस्था (इंडिपेंडेंट वॉचडॉग) की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने सिर्फ फरवरी से जून के बीच गोला-बारूद पर 22 अरब डॉलर (करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये) फूंक दिए हैं. भारी खर्च के चलते उसके सामरिक हथियारों के स्टॉक में भारी गिरावट आई है.
ईरान की तरफ से यह आक्रामक तेवर तब सामने आए हैं, जब ठीक इससे पहले उसने बातचीत की मेज पर लौटने के लिए वॉशिंगटन के सामने 7 शर्तें रखी थीं.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने पुष्टि की थी कि कतर इस मामले में बिचौलिया बना हुआ है और उसने तेहरान की सभी 7 शर्तें वॉशिंगटन तक पहुंचा दी हैं. ईरान ने ट्रंप प्रशासन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर ये शर्तें ठुकराई गईं, तो वह 'निर्णायक जंग' के लिए पूरी तरह तैयार है.
रेजाई ने सभी शर्तों का खुलासा नहीं किया था, लेकिन जंग रोकने के लिए तेहरान की तीन प्रमुख मांगें साफ रखीं:
ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा जंग की ताजा आग 28 फरवरी को भड़की थी, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया था. उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई बड़े अधिकारी मारे गए थे. बदले में ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दीं और तब से यह खूनी टकराव जारी है.
लेकिन यह दुश्मनी सिर्फ इस हमले तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति जितनी पुरानी हैं. तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे अमेरिका और इजरायल अपने लिए खतरा मानते हैं. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और तेल नाकाबंदी लगाकर उसकी कमर तोड़ रखी है. वहीं ईरान भी पीछे नहीं हटता, वह हिजबुल्लाह और हूती जैसे गुटों को सहारा देकर खाड़ी के समुद्री रास्तों पर अमेरिकी दबदबे को खुली चुनौती देता है. इन्हीं पुरानी और नई वजहों से दोनों देश आज बारूद के ढेर पर आमने-सामने खड़े हैं.