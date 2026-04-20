ईरान का शांति वार्ता 'राउंड- 2' से किनारा, US पर गंभीर आरोप लगाकर बोला- धमकी के माहौल में नहीं हो सकती बातचीत

Will There be US Iran peace talks round 2: करीब सवा महीने तक चलते युद्ध के बाद यूएस और ईरान में हुए सीजफायर को आगे बढ़ाने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है. ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से हटने की घोषणा की है. उसने कहा कि अमेरिका ने होर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है और वह उस पर ज्यादा शर्तें लाद रहा है. इसलिए वह आगे की बातचीत में भाग नहीं लेगा. वहीं, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी वार्ताकार इस बातचीत के लिए सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे. उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान ने डील नहीं तो उसके पावर प्लांटों और पुलों को उड़ा दिया जाएगा.

शांति वार्ता से पीछे हट गया ईरान

बताते लें कि यूएस और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ था. यह सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है. लेकिन तेहरान ने बातचीत से दूरी बनाते हुए इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. ईरान ने वाशिंगटन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यूएस की अत्यधिक मांगें और अवास्तविक अपेक्षाएं, बार-बार रुख बदलना, विरोधाभासी बयानबाजी और ईरानी बंदरगाहों के पास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी युद्धविराम का उल्लंघन है.

ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरेफ ने भी इस मुद्दे पर अमेरिकी रुख की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका का रवैया बचकाना और असंगत है. वे पहले दबाव में सीजफायर और बातचीत की मांग करते हैं, इसके बाद सख्त रुख अपनाने लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि धमकी भरी भाषा के साथ ईरान से बातचीत की उम्मीद करना बेकार है.

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ईरानी संसद के स्पीकर का भी बदला मन

इससे पहले ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा था कि कूटनीति के मैदान में पीछे हटना सही नहीं है. लेकिन ट्रंप की नई धमकियों ने शायद अब उनका भी मन बदल दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बातचीत अब लगभग रद्द हो चुकी है.

तेहरान का यह फैसला अचानक यू-टर्न जैसा है. कुछ दिनों पहले ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया था कि प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को पाकिस्तान पहुँच सकता है. व्हाइट हाउस ने कहा था कि यूएस के वरिष्ठ अधिकारी इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की तैयारी में हैं. इसके लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी थी. हालांकि, अब सब कुछ पटरी से उतरता दिख रहा है.

ट्रंप के बयानों ने बिगाड़ दी सारी बात

इसकी वजह ट्रंप की ओर से रविवार को ट्रुथ सोशल पर दिया गया वह बयान बना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अमेरिका का प्रस्तावित सौदा नहीं मानता तो वे उसके नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे.

ट्रंप ने रविवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिका का प्रस्तावित सौदा नहीं मानता तो वे ईरान के नागरिक बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देंगे. उन्होंने तेहरान की 'किलिंग मशीन' को खत्म करने की कसम खाते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर ब्रिज को नॉक आउट कर देगा.

ईरान जहाज पर हमले से भड़का मामला

इसके बाद रविवार देर रात यूएस नेवी ने ईरान के बंदरगाह की ओर आ रहे ईरानी जहाज पर फायरिंग कर उसे अपने कब्जे में ले लिया. इस घटना के बाद बातचीत की संभावना और भी कम हो गई. तेहरान ने इस घटना के बाद अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन अटैक किया, जिसे अमेरिका ने हवा में ध्वस्त कर दिया. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है. देखना होगा कि यह शांति वार्ता किसी मुकाम पर पहुंचती है या फिर से जंग भड़क जाएगी.