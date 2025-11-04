12 साल में हुई शादी, पति करता था टॉर्चर; झगड़े में हो गई मौत तो महिला को मिली फांसी की सजा; जान बचाने के लिए चाहिए इतने पैसे

Iran Woman Executed: ईरान में सबसे ज्यादा महिलाओं को फांसी दी जाती है. साल 2024 में 31 महिलाओं को ड्रग्स, मर्डर और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में सूली पर चढ़ा दिया गया था.
Iran Woman Blood Money: अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे 93 लाख रुपये देने पड़ेंगे और उसके पास वक्त है दिसंबर तक का. लेकिन परेशानी है कि वह बलोच है, गरीब है और महिला है. बेहद ही कम उम्र में उसकी शादी एक शख्स से करा दी गई थी. वह उसे बुरी तरह टॉर्चर करता था. मामला ईरान का है.
युवती का नाम है गोली कौहकान, जिसे अपने पति की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. गोली कौहकान की शादी 12 साल की उम्र में अपने कजिन से हुई थी. 13 साल की उम्र में उसने एक लड़के के जन्म दिया. कौहकान बलूच समुदाय से आती है, जिनको ईरान में बेहद ही निचले तबके का माना जाता है. ईरान की आबादी में बलूच महज 2 प्रतिशत हैं.
पति ने सालों तक किया टॉर्चर
ईरान ह्यूमन राइट्स ने कहा कि उसके पति ने वर्षों तक उसे शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया. वह किसी तरह पति के घर से भागकर माता-पिता के घर आ गई. लेकिन उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया. युवती के पिता ने उस वक्त कहा था, 'मैंने अपनी बेटी को सफेद कपड़ों में भेजा था. वापस भी वो 'सफेद कपड़ों' (कफन में) में ही आएगी.'
गौली अब 25 साल की है और उसको साल 2018 में अरेस्ट किया गया था. गौली के एक अन्य चचेरे भाई के साथ लड़ाई में उसके पति की मौत हो गई थी. इसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई. लेकिन सजा से बचने के लिए ईरानी कानून के तहत उसको ब्लड मनी पति के परिवार को देने को कहा गया.
कैसे हुई पति की मौत
एक दिन गौली ने देखा कि उसका पति उनके 5 साल के बेटे को पीट रहा है. उसने मदद के लिए अपने चचेरे भाई को बुलाया. दोनों की बुरी तरह लड़ाई हो गई, जिसमें गौली के पति की मौत हो गई. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
जेल के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की, जिसमें तय हुआ कि लड़के का परिवार उसे माफ कर देगा अगर वह 93 लाख रुपये उनको देदे और गोर्गन शहर छोड़कर चली जाए. उसे अपने बेटे से भी मिलने नहीं दिया जाएगा.
ईरान में महिलाओं की बुरी हालत
ईरान ह्यूमन राइट्स के महमूद अमीरी-मोगद्दाम ने द गार्जियन को बताया कि मौत की सजा डर बनाने का एक जरिया है. यहां पक्षपाती कानून हैं और सामाजिक ढांचा ऐसा है, जिसकी वजह से ये स्थिति खड़ी हुई है. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने कहा कि ईरान में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है. ईरान में बाल विवाह कानूनी है, जिसका महिलाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है.
ईरान में सबसे ज्यादा महिलाओं को फांसी दी जाती है. साल 2024 में 31 महिलाओं को ड्रग्स, मर्डर और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में सूली पर चढ़ा दिया गया था.