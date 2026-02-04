Advertisement
Hindi Newsदुनियादशकों बाद खुलेआम ईरान की सड़कों पर बाइक चला सकेंगी महिलाएं, सरकार ने पलटा सालों पुराना कानून

दशकों बाद खुलेआम ईरान की सड़कों पर बाइक चला सकेंगी महिलाएं, सरकार ने पलटा सालों पुराना कानून

Iranian Women Get Freedom To Ride Motorcycles: ईरान में लंबे समय बाद महिलाओं को खुलेआम मोटरबाइक चलाने की इजाजत मिल गई है. अब वे दोपहिया वाहन के लिए लाइसेंस ले सकती हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 04, 2026, 09:12 PM IST
दशकों बाद खुलेआम ईरान की सड़कों पर बाइक चला सकेंगी महिलाएं, सरकार ने पलटा सालों पुराना कानून

Iranian Women Restrictions: आज के समय में जहां महिलाएं अंतरिक्ष तक जाने का हौसला रखती हैं तो वहीं कई देशों में उन्हें खुलेआम गाड़ियों में बैठने की भी इजाजत नहीं दी जाती है. ईरान में भी अबतक कुछ ऐसा ही था. यहां की महिलाओं को गाना-गाने और डांस करने की इजाजत तो पहले से ही नहीं है, लेकिन अब उनपर बाइक चलाने पर भी आपत्ति जताई गई थी. इसे उनके लिए हराम बताया गया था. अब महिलाओं पर से ये बैन हटा दिया गया है. अब यहां की महिलाएं दशकों बाद औपचारिक रूप से बाइक चलाने के लिए लाइसेंस ले सकती हैं. 

खुलेआम मोटरसाईकिल चला सकती हैं महिलाएं 

ईरानी न्यूज एजेंसी 'इलना' के मुताबिक बुधवार 4 फरवरी 2026 को ईरान के धार्मिक शासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक कानून पास किया है, जो औपचारिक रूप से महिलाओं को मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देता है. इस नए कानून के तहत सालों से दोपहिया वाहने चलाने से बाधित महिलाएं अब आराम से मेटरसाइकिल चला सकती हैं. इसको लेकर ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने मंगलवार 3 फरवरी 2026 को एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसे ईरान के मंत्रिमंडल ने जनवरी के अंत में मंजूरी दी थी. 

महिलाओं के लिए बैन था बाइक चलाना? 

इस प्रस्ताव के तहत ट्रैफिक पुलिस को वुमेन एप्लीकेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना,  पुलिस की सीधी देखरेख में परीक्षा आयोजित करना और महिलाओं को मोटरसाइकिल ड्राइवर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है. बता दें कि ईरान में आर्थिक मंदी और नेशनल करेंसी की गिरती वैल्यू के कारण देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद यह बदलाव देखने को मिला है. रान में पहले महिलाओं के लिए मोटरबाइक और स्कूटर चलाना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं था, फिर भी अधिकारी लाइसेंस जारी करने से मना करते थे. लाइसेंस के बिना महिलाएं को इंश्योरेंस नहीं मिलता थी और दुर्घटना होने पर उन्हें पूरा मुआवजा देना पड़ता था. 

महिलाओं के टू व्हीलर चलाने पर आपत्ति क्यों? 

'ईरान इंटरनेशनल' के मुताबिक ईरानी सड़कों पर स्कूटर और मोटरसाइकिल में बैठीं महिलाओं का दिखना आम बात हो गई है. कई महिलाओं को स्कूल, काम या सोशल क्लबों में जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते देखा गया है. महिलाएं साल 2016 से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले रही हैं. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ओर से फरमान जारी किया गया था कि महिलाओं का पुरुषों की सार्वजनिक दृष्टि में साइकिल चलाना हराम है क्योंकि इससे ध्यान आकर्षित होता है. कई धर्मगुरु भी इस बात से सहमत हैं कि साइकिल चलाने से हिजाब ठीक से पहनना मुश्किल हो जाता है, जो ईरान के सख्त ड्रेस कोड के तहत अनिवार्य है और इससे शरीर की हरकतें भी उजागर हो जाती हैं.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

World News

Trending news

