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Hindi Newsदुनिया40 दिन के युद्ध में ईरान ने बरपाया था कहर, तबाह किए US के 200 से ज्यादा मिलिट्री सिस्टम; सैटेलाइट इमेज से खुली पोल

40 दिन के युद्ध में ईरान ने बरपाया था कहर, तबाह किए US के 200 से ज्यादा मिलिट्री सिस्टम; सैटेलाइट इमेज से खुली पोल

US Damage due to Iranian Attacks: यूएस और ईरान के बीच 40 दिन तक चले युद्ध में तेहरान ने जमकर कहर बरपाया था. उसने यूएस के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन से सटीक निशाने साधकर 200 से ज्यादा मिलिट्री सिस्टम तबाह कर दिए थे. उसकी यह पोल खुद वहां की मीडिया ने ही खोल दी है. उसने यह खुलासा सैटेलाइट इमेज से किया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 06, 2026, 11:52 PM IST
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40 दिन के युद्ध में ईरान ने बरपाया था कहर, तबाह किए US के 200 से ज्यादा मिलिट्री सिस्टम; सैटेलाइट इमेज से खुली पोल

US Damage due to Iranian Attacks Report: यूएस और ईरान के बीच 40 दिनों तक चले युद्ध में तेहरान ने अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया. ट्रंप प्रशासन ने इस नुकसान को छिपाने की कोशिश की लेकिन अब धीरे-धीरे इसका राज दुनिया के सामने आ रहा है. वाशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान के मिसाइल-ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया. इन हमलों की वजह से यूएस के 228 मिलिट्री पोस्ट और उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा. वे या तो क्षतिगस्त हो गए या पूरी तरह नष्ट हो गए. 

ईरान ने यूएस पर बरपाया था कहर

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने यूएस के ठिकानों पर इतना ज्यादा विनाश बरपाया कि ट्रंप प्रशासन दंग रह गया. उसने दबे-छिपे शब्दों में कुछ नुकसान को कबूल किया. हालांकि, अब जारी हुई रिपोर्ट में पता चला है कि उसे हुआ नुकसान सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए नुकसान से कहीं ज्यादा था.  

तबाह कर दिए थे सैन्य ठिकाने

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने कम से कम 15 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इस दौरान उसने सटीक निशाने साधकर वहां बने हैंगर, बैरक, ईंधन डिपो, विमान, रडार, संचार और एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया. चूंकि यूएस को पहले ही ईरान के इन हमलों का अंदाजा था, इसलिए उसने कई ठिकानों पर सैनिकों की संख्या पहले ही कम कर सेफ इलाकों में शिफ्ट कर दिया था. जिसके चलते उसे जान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. 

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रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए वाशिंगटन पोस्ट के इवान हिल ने ईरानी स्रोतों की ओर से जारी 100 से ज्यादा हाई-रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया. इसके बाद पता चला कि यूएस ने जितना बताया था, उससे कहीं ज्यादा उसे ईरान ने नुकसान पहुंचाया है.

बेहद सटीकता से दिया हमलों को अंजाम

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, ईरान के हमले बेहद सटीक थे. उसने कतर में सैटेलाइट संचार साइट्स, बहरीन और कुवैत में मिसाइल डिफेंस सिस्टम व ईंधन भंडारण सुविधाओं को भी निशाना बनया. ईरान ने अपने हमलों में बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वीं फ्लीट मुख्यालय को खासतौर पर टारगेट किया. साथ ही, कुवैत के ठिकानों को भी बर्बाद किया. 

वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट का अमेरिकी सेना ने खंडन किया है. सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि विनाश का आकलन जटिल है और केवल सैटेलाइट इमेज से निष्कर्ष निकालने से सावधानी बरतनी चाहिए. अमेरिकी सेना के मुताबिक, उसने अपने सैनिकों और संसाधनों को पहले ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया था. जिसके चलते उसके सैन्य अभियानों पर खास असर नहीं पड़ा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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