ईरान में अवाम का कत्लेआम! विरोध-प्रदर्शन में अब तक 538 ने गंवाई जान, एक्टिविस्ट्स का दावा

Iran protest live update: ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 538 लोग मारे गए हैं. मृतकों का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है. दूसरी ओर तेहरान की सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए सैन्य हमला किया तो अमेरिका की सेना और इजरायल पर डायरेक्ट हमला होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:20 AM IST
Death toll in Iran: ईरान में करीब 14 दिन से फैली अशांति और देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों पर विदेशी एक्टिविस्ट्स ने चौंकाने वाला दावा किया है. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि दो हफ्ते के विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. आपको बताते चलें कि इसी एजेंसी के सूत्र और वालंटियर्स ईरान की सटीक इनफॉर्मेशन देते आए हैं. एजेंसी ने ये भी कहा कि प्रदर्शनों के दौरान 48 सुरक्षाबलों के जवान भी मारे गए हैं. 

ईरान से सही इनपुट नहीं आ रहा

आपको बताते चलें कि ईरान में इंटरनेट बंद होने और फोन लाइनें कटी होने के कारण, विदेशी एक्टिविस्ट भी प्रदर्शनों के बीच से सही आंकड़े सही समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं.

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कई एजेंसियां अभी तक कोई भी एजेंसी मृतकों का सही आंकड़ा नहीं जुटा पाई है. आपको बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- ईरान आजादी की ओर देख रहा है, शायद पहले कभी नहीं. अमेरिका मदद के लिए तैयार है.

अमेरिका के मन में क्या चल रहा है?

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ईरान के खिलाफ कई अलग-अलग संभावित प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रही है, जिसमें साइबर हमले और अमेरिका या इजरायल द्वारा सीधे हमले कराए जा सकते हैं. हालांकि फौजी एक्शन लेने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है.

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में असंतोष की चिंगारी ज्वाला बनकर मुल्क को जला रही है. महिलाएं भी सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुई हैं. युवतियों की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की जलती हुई तस्वीर की लपटों से सिगरेट जला रही हैं. उनके वीडियो ईरान की महिलाओं के विरोध के ऐसे प्रतीक बन गए हैं, जिन्हें भुलाना खामेनेई के लिए आसान नहीं होगा. महिलाएं चीख-चीख कर ये बता रही हैं कि उन्हें दशकों तक अमानवीय पाबंदियों के दायरे में रखा गया. जिस तेहरान की सड़कों पर बुर्का या हिजाब के बिना निकलने पर युवतियों और महिलाओं को सरेआम पीटा जाता था, वहीं खामनेई की तस्वीर से सिगरेट जलाकर सत्ता को चुनौती दी जा रही है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं.

Iran Protest

