होर्मुज से निकलने वाले हैं भारतीय जहाज? ईरान ने दी बड़ी खुशखबरी

Indian Oil Tankers In Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में जंग की LPG की कमी के बीच भारत में ईरान के राजदूत का कहना है कि अगले 2-3 घंटे में होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों के सुरक्षित बाहर निकलने की खबर सामने आएगी.
Middle East War: पश्चिम एशिया में इन दिनों जगह से तबाही मची है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते वहां से निकलने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही बंद है. इसके चलते कच्चे तेलों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. वहीं भारत में भी LPG की कमी देखने को मिल रही है. इस बीच ईरान से बड़ी खुशखबरी सामने आई है.
भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि 2-3 घंटों के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों के सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर खबर सामने आएगी. इतना ही नहीं उन्होंने भारत और ईरान को अच्छा दोस्त भी बताया. मीडिया से बात करते हुए राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र के लिए भारत और ईरान दोनों की समान हित शेयर करते हैं.
उन्होंने होर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिए जाने के सवाल पर कहा,' हां, जल्दी ही आपको यह खबर सुनने को मिलेगी. मेरा मानना है कि आने वाले 2-3 घंटों के अंदर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. भारत हमारा मित्र है और हम मानते हैं कि क्षेत्र के लिए हम दोनों देश समान हित साझा करते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ईरान की मदद करती है और ईरान को भी भारत सरकार की मदद करनी चाहिए.
ईरानी राजदूत ने कहा,' यह हमारे लिए दुख का समय है. इसी कारण से भारत सरकार हमारी मदद करती है और हमें भी भारत सरकार की मदद करनी चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच में समान आस्था और समान हित हैं.' उन्होंन आगे कहा,' भारत में ईरान के राजदूत के रूप में, मैं यह मानता हूं कि इस क्षेत्र में हमारी एक साझा आस्था है. इसी वजह से ईरान के सभी अधिकारियों को और भारत में मौजूद दूतावास के सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि ईरान और भारत की सरकारों के बीच सहयोग का मार्ग तैयार करें.'