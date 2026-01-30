Advertisement
इजराइल से लेकर US बेस तक...जंग में शामिल होगा पूरा इलाका, धमकियों के बीच ईरान ने ट्रंप को चेताया

Donald Trump: अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं, इसी बीच ईरानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अकरामी निया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है ट्रंप ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर दो घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 30, 2026, 07:01 AM IST
Mohammad Akrami: अमेरिका और ईरान में तकरार छिड़ी है. दोनों देश एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं. इसी बीच ईरानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अकरामी निया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप को लगता है कि वह एक जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर दो घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं कि यह खत्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बिना किसी शक के, इस जंग में पूरा इलाका शामिल होगा, जायोनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां U.S. के बेस हैं.

 

दुश्मन को मौका देना है गलत
इसके अलावा चेतावनी देते हुए कहा कि US की किसी भी कार्रवाई पर तेहरान का जवाब सीमित नहीं होगा, जैसा कि पिछले साल जून में था जब अमेरिकी प्लेन और मिसाइलें ईरान के खिलाफ इजराइल के छोटे हवाई युद्ध में कुछ समय के लिए शामिल हो गए थे, बल्कि यह 'तुरंत दिया जाने वाला' एक निर्णायक जवाब होगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकियों ने ऐसा कोई गलत अंदाजा लगाया, तो यह निश्चित रूप से उस तरह नहीं होगा जैसा ट्रंप सोच रहे हैं. प्लान बनाए गए हैं और दुश्मन की तरफ से हर अलग सिनेरियो के लिए हमारे पास सही और उसी हिसाब से जवाब होगा. 12 दिन की जंग में हमने सीखा कि देरी करना और दुश्मन को मौका देना बिल्कुल गलत है, और तुरंत जवाब देना जरूरी है.

क्या बोले अधिकारी?
वहीं दोनों देशों के बीच जंग के आसार को लेकर गल्फ में एक अधिकारी ने AFP से बात करते हुए कहा है कि ईरान पर US स्ट्राइक का डर बहुत साफ है. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच जाएगी, इससे न सिर्फ इलाके में बल्कि US में भी इकॉनमी को नुकसान होगा और तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी.

खत्म हो गया है असर
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि था कि तेहरान के पास समय खत्म हो रहा है और EU ने उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेरर ग्रुप के तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है. साथ ही ईरान ने कहा कि धमकी दी कि वह किसी भी हमले के जवाब में US बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तुरंत हमला करेगा.

ये भी पढ़ें: अमेरिका के बाद अब EU ने ईरान पर कर दिया ‘हमला’, खामनेई की सेना को घोषित किया आतंकी संगठन, इजरायल हुआ गदगद

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

Donald Trump

Trending news

