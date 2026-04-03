होर्मुज पर ईरानी नाकाबंदी से UK का फूला दम, एक महीने में 30 प्रतिशत बढ़ गए डीजल के दाम; लोग परेशान

Hormuz Strait blockade increases oil prices in Britain: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 34 दिनों से चल रही भीषण जंग की चोट पूरी दुनिया को सहनी पड़ रही है. इस युद्ध की वजह से दुनियाभर के देशों में तेल-गैस का संकट बढ़ता जा रहा है. मांग की तुलना में सप्लाई कम होने की वजह से कई सारे देशों में तेल-गैस के दाम काफी बढ़ गए हैं. विकसित मुल्क कहा जाने वाला ब्रिटेन भी इससे अछूता नहीं रहा. वहां पर 28 फरवरी के बाद से अब तक डीजल की कीमत 30 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है.

ब्रिटेन में पेट्रोल-डीजल के दाम में तेज बढ़ोतरी

ब्रिटेन में 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से पेट्रोल की कीमत लगभग 22 पेंस प्रति लीटर या 16% बढ़कर औसतन 154.45 पेंस हो गई है. पिछली बार यह कीमत अक्टूबर 2023 के आखिर में इतनी ज़्यादा थी.

डीज़ल की कहानी तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है. पिछले एक हफ़्ते में ही इसकी कीमत लगभग 9 पेंस बढ़ गई है. फरवरी के आखिर से अब तक इसकी कीमत में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 43 पेंस प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे इसकी औसत कीमत 185.23p हो गई है. यह कीमत पिछली बार नवंबर 2022 के आखिर में दर्ज की गई थी.

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होर्मुज में नाकाबंदी से अटकी तेल सप्लाई

ब्रिटेन में पेट्रोल-डीजल का यह संकट होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के प्रभावी ब्लॉकेड की वजह से पनपा है. दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से गुजरता है. जब से जंग शुरू हुई है, तब से ईरान ने तेल से लदे टैंकरों का आना-जाना रोक दिया है. इसकी वजह से ब्रिटेन समेत दुनियाभर के देशों में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. इसका सीधा असर ईंधन की कीमतों पर भी पड़ रहा है.

अब ब्रिटेन में एक सामान्य फैमिली डीजल कार को भरने में एक्सट्रा 14 यूरो का खर्च उठाना पड़ रहा है. ट्रक ऑपरेटर्स, फार्मर्स और आम ड्राइवर्स पर इसका भारी बोझ पड़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर होर्मुज संकट लंबा खिंचा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं.

US में 110 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचे तेल के दाम

यूएस की बात करें तो वह भी तेल संकट से अछूता नहीं है. वहां पर गुरुवार को क्रूड ऑयल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई. ऐसा तीन हफ़्तों से ज़्यादा समय में पहली बार हुआ है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के एक बैरल की कीमत में आज 10% की तेज़ी आई है. यह तेज़ी US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अगले कुछ हफ़्तों तक ईरान पर बेहद ज़ोरदार हमला करने की बात कही थी. इस बयान से तनाव कम होने और संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं.

मलेशिया में सरकारी कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम

मलेशिया में तेल संकट सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. इससे निपटने के लिए वहां पर सरकारी कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि सरकारी मंत्रालयों, एजेंसियों और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले मलेशियाई कर्मचारी 15 अप्रैल से 'घरों से काम' करेंगे.

अनवर ने कहा कि इस फैसले का मकसद ईंधन की खपत कम करना और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि इस नीति के बारे में ज़्यादा जानकारी आने वाले हफ़्तों में दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी तेल कंपनी पेट्रोनास और दूसरी कंपनियां फिलहाल ईंधन और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर काम कर रही हैं. बताते चलें कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर कीमतें कम रखने की कोशिश में मलेशिया सरकार हर महीने लगभग 1 अरब डॉलर की सब्सिडी भी दे रही है.

G7 और GCC देश अगले हफ़्ते करेंगे चर्चा

दुनिया में बढ़ रहे तेल संकट पर G7 भी परेशान है. इस समूह की अध्यक्षता फिलहाल फ्रांस के पास है. फ़्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फ़ाव्रे ने बताया कि G7 और GCC देश अगले हफ़्ते मिलकर होर्मुज़ पर चर्चा करेंगे. चर्चा का बिंदु इस बात पर रहेगा कि होर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा स्थिति को कैसे सुलझाया जाए और तेल-गैस की आपूर्ति दुनिया में फिर से कैसे बहाल करवाई जाए.