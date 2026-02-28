Advertisement
Hindi NewsदुनियाUS-इजरायली हमले में ईरानी रक्षामंत्री अमीर नसीरजादेह की मौत, शिया मुल्क बोला- सारे सीनियर अधिकारी जिंदा हैं

US-इजरायली हमले में ईरानी रक्षामंत्री अमीर नसीरजादेह की मौत, शिया मुल्क बोला- सारे सीनियर अधिकारी जिंदा हैं

IRGC से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है. शुरुआती आकलनों में दावा किया गया है कि IRGC प्रमुख पाकपुर, ईरान के रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख की मौत की खबर है. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलों का दायरा काफी व्यापक था और ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी निशाने पर लिया गया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:29 PM IST
amir-nasirzadeh-killed-in-us-israeli-attack Photo - AI

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर आमिर नसीरजादेह मारे गए हैं. इस दौरान  रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी रक्षामंत्री को अमेरिकी और इजरायली सेना की स्ट्राइक में मार दिया गया. विश्लेषकों का मानना है कि यदि इन हमलों में शीर्ष सैन्य नेतृत्व को नुकसान पहुंचा है, तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है. फिलहाल दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. वहीं ईरान ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इन दावों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी सीनियर अधिकारी सुरक्षित हैं. 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायल की सैन्य गतिविधियों की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों और एक क्षेत्रीय अधिकारी ने दावा किया है कि हाल ही में हुई एक अहम घटना इज़रायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के दौरान सामने आई. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब इजरायल और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है. इजरायल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाइयों ने पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.

मिडिल ईस्ट में चरम पर पहुंचा तनाव

हालांकि, इन दावों को लेकर ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है. ऐसे में स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजरें दोनों देशों की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं. मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज सुबह इजरायल ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए. इन हमलों को तेहरान के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

ईरान के रक्षामंत्री की हमलों में मौत!

ईरान ने अभी तक नहीं की मौतों की पुष्टि

ईरान में हालिया हमलों को लेकर हालात तेजी से बदल रहे हैं. हालांकि तेहरान की ओर से अब तक इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रीय सूत्रों और खुफिया रिपोर्टों में हताहतों की खबरें सामने आ रही हैं. इससे पूरे इलाके में तनाव और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है. ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि जब तक हमले पूरी तरह बंद नहीं होते, तब तक किसी भी तरह की बातचीत की संभावना नहीं है. उनका संकेत स्पष्ट है पहले सैन्य कार्रवाई रुके, तभी कूटनीतिक रास्ता खुलेगा.

