/जिसके देश पर बरस रहे गोला-बारूद, उस इंजीनियर ने जोजिला टनल बनाने में झोंक दी जान, कौन हैं यूसुफ एस हाघपोर रहीमबादी

Zojila Tunnel news: 9 जून की सुबह जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के ब्रेकथ्रू के लिए आखिरी ब्लास्ट का बटन दबाया, तो महज एक पहाड़ का सीना चीरकर सिर्फ दो सड़कें ही आपस में नहीं जुड़ीं, बल्कि देश की खुशहाली और अभेद सुरक्षा का एक नया अध्याय सुनहरे अक्षरों में लिख गया. इस जोजिला टनल से देश को क्या-क्या फायदा होगा ये तो हम आपको जिस दिन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी तभी से बताते आ रहे हैं. आज इस सुरंग को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक ईरानी इंजीनयर की कहानी बताते हैं, जिसके देश में 28 फरवरी से गोला-बारूद और मिसाइलों की बारिश हो रही है, इसके बावजूद वो जी-जान से इस टनल को बनाने में जुटा था.
इस बेहद खास मौके पर जोजिला टनल के लिए अथॉरिटी इंजीनियर यूसुफ एस'हाघपुर रहीमाबादी भी मौजूद थे. यूसुफ ईरान के मूल निवासी हैं और जोजिला टनल प्रोजेक्ट में ICT AIAPL को रिप्रेजेंट करते हैं. जोजिला टनल से इमोशनली जुड़े युसुफ का अपना देश बमबारी की मार झेल रहा था और पुल टूट रहे थे, तब यूसुफ इस्हागपुर रहीमाबादी भारत में एक सुरंग के निर्माण कार्य में जी-जान से जुटे थे. टनल बनाने में उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी बस काम में जुटे रहे. उस इंजीनियर ने आज अपनी खुशी जताते हुए जो बात कही, वो आपका भी दिल जीत लेगी.
युसुफ रहीमबादी अपने दिल में ईरान और अपने परिवार की सलामती की लगातार दुआ मांगने के साथ टनल के प्रोजेक्ट में जुटे थे, उनकी कहानी सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही है. ब्रेकथ्रू से उत्साहित यूसुफ ने कहा, '30 साल के करियर में जोजिला सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना रही है. मैंने कई देशों में कठिन से कठिन परियोजनाओं पर काम किया है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम के कारण यह सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट रहा. इसलिए मुझे इसका हिस्सा होने पर गर्व है.'
भारत में ही शादी कर चुके यूसुफ खुद को इंडो-ईरानी बताते हुए कहा, भारत मेरा दूसरा घर है. जब मेरा मुल्क भारी बमबारी झेल रहा था, तब भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर काम जारी रखा क्योंकि हम इंजीनियर भी सैनिक होते हैं. भारत के लोगों के हित में बनने वाली परियोजना का हिस्सा होना मेरे लिए सम्मान की बात है. 140 करोड़ भारतवासियों को इस सुरंग पर गर्व होना चाहिए.'
जोजिला टनल भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी टू-वे सुरंग है. प्रोजेक्ट की लंबाई 30.18 किमी है. जिसमें 13.153 किमी मुख्य सुरंग और 17.030 किमी अप्रोच रोड शामिल हैं. 6,809 करोड़ रुपये की लागत वाला प्रोजेक्ट NH-1 पर श्रीनगर-कारगिल-लेह कॉरिडोर में हर मौसम में संपर्क बनाए रखने के भागीरथ प्रयास का हिस्सा है.
सोनमर्ग और द्रास के बीच जोजिला दर्रे के नीचे बन रही यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में यानी साल भर लगातार सुरक्षित रास्ता देने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण ये इलाका सर्दियों में देशभर से कट जाता है. टनल चालू होने के बाद इस रोड पर ट्रैवल टाइम तीन घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगा. इससे सैलानी सालभर यहां घूम सकेंगे, वहीं सैनिकों को भी इस टनल से नई लाइफलाइन मिलेगी.