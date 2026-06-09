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जिसके देश पर बरस रहे गोला-बारूद, उस इंजीनियर ने जोजिला टनल बनाने में झोंक दी जान, कौन हैं यूसुफ एस हाघपोर रहीमबादी

Zojila Tunnel: 13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल हिमालय को 11,578 फीट की ऊंचाई पर काटती है और कश्मीर घाटी को लद्दाख के कारगिल से जोड़ती है. इससे बनाने वाली डेडीकेटेड टीम का एक ईरानी इंजीनियर भारत को अपना दूसरा घर मानता है. उसकी कहानी इमोशनल कर देगी.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 09, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:36 PM IST
जिसके देश पर बरस रहे गोला-बारूद, उस इंजीनियर ने जोजिला टनल बनाने में झोंक दी जान, कौन हैं यूसुफ एस हाघपोर रहीमबादी

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Shwetank Ratnamber

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श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज़ से जुड़ाव 2018 में हुआ. ज़ी मीडिया नेटवर्क के इंटरनेशनल चैनल WION के साथ दो साल काम करके कई देशों में मौजूद ब्यूरो के जरिए वैश्विक राजनीति को करीब से देखा और समझा. अंतरराष्ट्रीय ख़बरों के सबसे प्रतिष्ठित प्राइम टाइम न्यूज़ शो Gravitas के साथ 'The West Asia Post', 'One Africa', WION Wings और WION Traveller जैसे शो ऑन एयर कराए और टीम के साथ हिंदी भाषा में लाइव इंटरप्रिटेशन भी किया. 2004 में शुरू हुए इस सफर में एंकरिंग, रिपोर्टिंग और रनडाउन संभालने का भरपूर मौका भी मिला.

ज़ी न्यूज़ डिजिटल में कार्यरत श्वेतांक समसामायिक मुद्दों पर ख़बरें लिखने के साथ ओपिनियन भी लिखते हैं. चार लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर कर चुके श्वेतांक ने पत्रकारिता का ककहरा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सीखा. जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा करने के बाद एम.ए. (मास कम्युनिकेशन) और एम.ए. पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. आप shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल कर उनसे सीधे जुड़ सकते हैं.

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