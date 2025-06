अमेरिका के हमले से आग बबूला हुआ ईरान, विदेश मंत्री ने दी ट्रंप को बड़ी धमकी

America Attack On Iran: अमेरिका ने बीते दिन ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया. इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दी गई. यूएस के इस हमले की ईरान ने कड़ी निंदा की है. इसको लेकर ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का घोर उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

विदेश मंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया

अराघची की यह कड़ी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शनिवार 21 जून 2025 की देर रात देश के नाम संबोधन के बाद आई है. ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने इजरायल के साथ संयुक्त अभियान में फोर्डो, नतांज और एस्फाहान परमाणु स्थलों पर हमला किया है. अमेरिका के इस कदम से वर्तमान संघर्ष में बढ़ोतरी की आशंका है. 13 जून 2025 को इजरायल के ईरान पर किए सरप्राइज हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात काफी गंभीर हो चले हैं. अराघची ने 'X' पर लिखा,' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है.'

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.

The events this morning are outrageous and will have everlasting…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025