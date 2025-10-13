पाकिस्तान- अफगानिस्तान के बीच युद्ध हालात में ईरान की एंट्री, विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान

Pakistan Afghanistan War:पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच शुरू हुए अघोषित युद्ध से बॉर्डर पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. दो मुस्लिम देशों के बीच छिड़ी इस जंग को देखते हुए ईरान ने बड़ी पहल की है. जहां, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई की तरफ से बयान सामने आया है. उन्होंने पाक और अफगान के बीच बढ़ती टेंशन को कम करने लिए मध्यस्थता की पेशकश की है.

ईरान की शांति अपील

ईरान विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार को पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों से शांति बहाल करने की अपील की है.ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस्लामाबाद और काबुल के बीच चल रहे मौजूदा हालात पर चिंता भी जाहिर की है. हालांकि, ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि " सभी देशों की अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के का एक-दूसरे को सम्मान करना चाहिए. साथ ही अगर दोनों देश चाहें तो तेहरान पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान के बीच सीमा पार तनाव को खत्म कर शांति व्यसवस्था स्थापित करने के लिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

क्यों बढ़ रहा विवाद ?

दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच साझी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है. वहीं अफगान का TTP संगठन पाकिस्तान में इस्लामी शासन चाहता है. तो इसके अलावा डूरंड लाइन और पश्तूनों की मांग के कारण पिछले कुछ समय में TTP ने हमले तेज किए हैं. दरअसल डूंरड सीमा को अफगानिस्तान की तरफ से कोई मान्यता नहीं दिए जाने पर दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर हालात खराब हुए. जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की आपस में बॉर्डर पर हिंसक झड़प के बाद एयर स्ट्राइक जैसे हालात पैदा हुए.

दोनों देशों के सैनिक मारे गए

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा जवानों को मारे जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं. जहां, अफगानिस्तान की तरफ से हमले में पाकिस्तान के 58 जवानों के मारे जाने का दावा किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से 200 अफगानिस्तानी लड़ाकों के मारे जाने के दावा किया है. हालांकि, दोनों देशों ने अपने जवानों के मारे जाने की बात को स्वीकारते हुए अफगानिस्तान के 9 और पाकिस्तान के 28 की जानकारी दी है.