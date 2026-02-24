'अब बहुत हो गया…', झंडे को जलाया, पैरों तले कुचला तो भड़की ईरानी सत्ता; सेना ने खींच दी रेड लाइन- आंदोलन करो लेकिन ‘पवित्रता और झंडे’ को छुआ तो...

Iran says sanctities flag examples of red lines: रान में हालात अब बहुत बदतर होते जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी कैंपसों पर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, और अब बात झंडे जलाने तक पहुंच गई है. 23 फरवरी 2026 को तेहरान की कई यूनिवर्सिटीज जैसे अमीरकबीर, तेहरान यूनिवर्सिटी और अल-ज़हरा (महिला यूनिवर्सिटी) में छात्रों ने ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के राष्ट्रीय झंडे को फाड़ा, आग लगाई और पैरों तले कुचला है. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां छात्र नारे लगा रहे हैं, कुछ जगहों पर पुराने लायन एंड सन वाले झंडे (शाह के समय का) लहरा रहे हैं.

झंडा जलाने की तस्वीरों के बाद ईरान में बड़ा एक्शन मोड

न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी कैंपसों में फिर से शुरू हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर सरकार ने अब खुलकर अपना रुख साफ कर दिया है. सरकार का कहना है कि छात्रों को अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी “रेड लाइन हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता. मंगलवार को सरकार की प्रवक्ता Fatemeh Mohajerani ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गुस्से या नाराजगी के माहौल में भी देश के प्रतीकों और धार्मिक मूल्यों का सम्मान बनाए रखना जरूरी है. यह बयान ऐसे समय आया है जब Iran के कई विश्वविद्यालयों में सप्ताहांत से प्रदर्शन तेज हो गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हालात पर नजर रखी जा रही है.

छात्रों का अधिकार, लेकिन सीमाएं तय

सरकार की प्रवक्ता ने साफ कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक रहा. उन्होंने कहा, “हर किसी को यह समझना होगा कि कुछ रेड लाइन होती हैं. धार्मिक आस्थाएं और राष्ट्रीय झंडा ऐसी ही सीमाएं हैं, जिन्हें किसी भी हाल में पार नहीं किया जाना चाहिए.” सरकार का यह बयान सीधे तौर पर उन घटनाओं के बाद आया है, जिनमें कुछ जगहों पर प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर विवाद की खबरें सामने आई थीं.

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बढ़ी संवेदनशीलता

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं हैं. अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चल रहा तनाव भी इस पूरे मुद्दे को ज्यादा संवेदनशील बना रहा है. ऐसे में सरकार किसी भी ऐसी घटना से बचना चाहती है, जिससे देश में अस्थिरता बढ़े या अंतरराष्ट्रीय दबाव बने. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ईरान में युवाओं की आवाज लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन सरकार राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक मूल्यों को लेकर बेहद सख्त रुख बनाए रखना चाहती है.

सरकार का संदेश क्या है?

सरकार ने अपने बयान के जरिए दो बातें साफ करने की कोशिश की है कि विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय और धार्मिक प्रतीकों का सम्मान जरूरी है. यानी सरकार संवाद का रास्ता खुला रखना चाहती है, मगर सीमाएं भी तय कर रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक अगर प्रदर्शन जारी रहते हैं तो आने वाले दिनों में हालात और गर्म हो सकते हैं. फिलहाल सरकार की कोशिश है कि आंदोलन नियंत्रण में रहे और मामला अंतरराष्ट्रीय मुद्दा न बने.