ईरान में इजरायल ने फैलाई बारूदी मौत, लोग भागने पर मजबूर, सड़कों पर लंबा जाम; सरकार ने खोले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन

Iran Israel: इजरायल और ईरान शुक्रवार के बाद से ही एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं. जिससे लोगों में खौफ पैदा होने लगा है. कहा जा रहा है कि इजरायल के हमलों से डरकर ईरानी लोग गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं. जिसके चलते तेहरान से निकलने वाली सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है. ये सभी लोग तेहरान पर इजरायल की जबरदस्त बमबारी से खौफ खाकर सुरक्षित जगहों की तलाश में गांवों की तरफ जा रहे हैं. लेकिन तेहरान छोड़ने वाले लोगों की तादाद इतनी हो गई है कि रास्ते बंद हो गए हैं और लोग रास्तों में ही फंस गए हैं.

CNN और BBC फारसी ने कुछ लोगों से बातचीत की, जिससे पता चला कि कुछ लोग मजबूरी में घर छोड़ रहे हैं. एक शख्स ने कहा कि मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे हालात में राजधानी के अंदर नहीं रख सकता. इसलिए मैं तेहरान छोड़ने पर मजबूर हूं. जबकि कुछ लोग मजबूरन तेहरान नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके बुजुर्ग माता-पिता हैं जो ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएंगे. इसलिए मजबूरन उन्हें तेहरान में ही रहना पड़ रहा है.

The exodus of residents from Tehran continues — it did not stop all night, and heavy traffic jams are still being observed in the morning. pic.twitter.com/11v7CZ9PH3

