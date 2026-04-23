'पहले टॉरपीडो से निष्क्रिय किया जहाज, फिर कर दिया दूसरा हमला', 104 ईरानी नौसैनिकों की मौत पर घिरा अमेरिका

US Attack on IRIS Dena Detail Story: भारत के विशाखापतनम तट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन-2026 में भाग लेकर वापस लौट रहे ईरानी जहाज IRIS देना (Dena) पर इस साल 4 मार्च को हमला कैसे हुआ था. इस बारे में अब लोमहर्षक जानकारी सामने आई है. हमले में बचे ईरानी नौसेना के दो जवानों ने ईरानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूएस की पनडुब्बी ने टॉरपीडो मारकर पहले उनके युद्धपोत को रोक लिया था. नियमों के मुताबिक, इसके बाद उसे दूसरा हमला नहीं करना चाहिए था. लेकिन उसने ईरानी नौसैनिकों को मारने के मकसद से दूसरा टॉरपीडो दागा और पोत को डुबो दिया. जिससे 104 निहत्थे नौसैनिक डूबकर मारे गए.

4 मार्च को तड़के अमेरिकी पनडुब्बी ने किया हमला

ईरानी नौसैनिक ने इंटरव्यू में कहा, 'नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने के बाद हमारा युद्धपोत IRIS Dena अपने मुल्क वापस जा रहा है. पोत में कोई हथियार नहीं था और वह फ्रेंडली एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारत आया था. 4 मार्च 2026 को पोत श्रीलंका के गाले तट के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में था. तभी, तड़के 3.25 बजे गहरे समंदर में विचरण कर रही एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हमारे ऊपर टॉरपीडो फायर किया.'

पहला टॉरपीडो लगने से रुक गया युद्धपोत

ईरानी जवान ने कहा कि पहले टॉरपीडो हमले से जहाज के प्रोपेलर और शाफ्ट क्षतिग्रस्त हो गए. इसकी वजह वह समुद्र में आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहा और एक जगह रुक गया. अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों के अनुसार, अगर कोई जहाज इस तरह की स्थिति में आ जाए तो फिर उस पर आगे हमला नहीं किया जाता. इसके बावजूद, अमेरिकी पनडुब्बी ने दूसरा टॉरपीडो दागा.

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कुछ ही मिनटों में समंदर में समा गया जहाज

हमले में बचे नौसैनिक के अनुसार, 'पहले टॉरपीडो हमले में किसी की जान नहीं गई थी और सब सुरक्षित थे. लेकिन जब दूसरा हमला हुआ तो जहाज बीच में से टूट गया. हमले के बाद जहाज ने सुबह 5:08 बजे संकट संदेश भेजा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह डूब गया. जब तक श्रीलंका नेवी वहां पहुंचती, देर हो चुकी थी. 104 नौसैनिक जलसमाधि ले चुके थे, जबकि 32 को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया था.'

Iranian Commander Abuzar confirms a US submarine deliberately fired a second torpedo at the disabled destroyer Dena specifically to maximize casualties. The Pentagon intentionally murdered 104 unarmed sailors, completely ignoring international laws of war law of the seas. pic.twitter.com/G1yrn7DynF — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 21, 2026

'104 निहत्थे नौसैनिकों की चली गई जान'

ईरानी नौसैनिक के मुताबिक, पहले हमले के बाद युद्धपोत लड़ने के लिए बेकार हो चुका था और उससे यूएस नेवी को कोई खतरा नहीं था. अंतरराष्ट्रीय मानवीय सिद्धांत कहते हैं कि जब कोई युद्धपोत निष्क्रिय हो जाए और उससे खतरा समाप्त हो जाए, तो उस पर दोबारा हमला नहीं करना चाहिए. इसके बावजूद उन्होंने दूसरा टॉरीपीडो दागा और हमारे 104 निहत्थे नाविकों की जान ले ली.