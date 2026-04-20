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Hindi Newsदुनियाकौन है शमीम माफी? अमेरिका में रहकर ईरान के लिए सूडान से कर रही थी आर्म्‍स डील; हो गई अरेस्‍ट

कौन है शमीम माफी? अमेरिका में रहकर ईरान के लिए सूडान से कर रही थी आर्म्‍स डील; हो गई अरेस्‍ट

अमेरिका में ईरान से जुड़े एक हथियार सौदे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस सौदेबाजी में ईरानी मूल की 44 वर्षीय शमीम माफी को अमेरिका के लॉस एंजिलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) से गिरफ्तार कर लिया गया. आखिर कौन है शमीम माफी? वो कैसे अमेरिका की नागरिक बन गई? 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:10 AM IST
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अमेरिकी एयरपोर्ट से क्यों गिरफ्तार की गई ईरानी महिला (Shamim Mafi- Photo X)
अमेरिकी एयरपोर्ट से क्यों गिरफ्तार की गई ईरानी महिला (Shamim Mafi- Photo X)

अमेरिका के लॉस एंजिलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार (18 अप्रैल) की रात एक ईरानी मूल की महिला की गिरफ्तारी हुई. ईरानी मूल की होने के बावजूद ये महिला स्थायी रूप से अमेरिका की निवासी है. इस महिला का नाम शमीम माफी है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 44 वर्षीय शमीम माफी को ईरान सरकार की ओर से हथियारों के सौदे कराने के आरोप में पकड़ा गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. अधिकारियों का कहना है कि माफी पर आरोप है कि वह अवैध तरीके से हथियारों के बड़े सौदों में शामिल थीं.

 शमीम माफी के इन सौदों में हथियारबंद ड्रोन, बम के फ्यूज और गोला-बारूद जैसे संवेदनशील सामान शामिल थे, जिन्हें सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के लिए भेजा जाना था. अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के अटॉर्नी ऑफिस ने माफी पर बिना कानूनी अनुमति के हथियारों के लेन-देन कराने का आरोप लगाया है. जांच में सामने आया कि वह ‘एटलस इंटरनेशनल बिजनेस’ नाम की ओमान में रजिस्टर्ड एक फ्रंट कंपनी के जरिए इन सौदों को अंजाम दे रही थीं और यह गतिविधियां 2025 से अब तक जारी है. प्रॉसिक्यूटर्स के मुताबिक, इन सौदों में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, जिसकी कीमत 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है.

 

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माफी का ईरानी खुफिया और रक्षा मंत्रालय से संपर्क

यह सौदा ‘मोहाजेर-6’ नाम के सशस्त्र ड्रोन से जुड़ा था, जो ईरान के रक्षा मंत्रालय से जुड़े अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन हैं. इसके अलावा, इसी नेटवर्क के जरिए करीब 55,000 बम फ्यूज भी सूडान के रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाए जाने का आरोप है, जहां 2023 से गृहयुद्ध जारी है. जांच एजेंसियों का कहना है कि माफी के पास इस तरह के हथियार सौदों को संचालित करने की कोई कानूनी अनुमति नहीं थी. कोर्ट में पेश दस्तावेजों के अनुसार, फोन रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच माफी का ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय के साथ सीधा संपर्क था. यह मामला अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और खुलासे हो सकते हैं.

कौन है शमीम माफी ईरान से कब पहुंची अमेरिका?

अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि माफी की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि उसके पास इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सौदे करने के लिए आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं थी. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं. ईरानी नागरिक शमीम माफी ने साल 2013 में अपना देश छोड़ दिया था. इसके बाद 2016 में वह अमेरिका की निवासी बन गईं. निजी जिंदगी की बात करें तो शमीम माफी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हुई नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल की तस्वीरें शेयर करती थीं और कई बार महंगी मर्सिडीज-बेंज रोडस्टर के साथ पोज देती हुई भी दिखाई दीं.

बरामद हुए विस्फोटक और करोड़ों डॉलर के घातक ड्रोन

प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि माफी ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल संभार-तंत्र (Armed Forces Logistics) द्वारा बनाए गए मोहाजर-6 (Mohajer-6) हथियारबंद ड्रोन की बिक्री में अहम भूमिका निभाई. इन ड्रोनों की कुल कीमत 7 करोड़ डॉलर (लगभग 580 करोड़ रुपये) से अधिक बताई जा रही है. आरोप है कि ये ड्रोन और उनके साथ हजारों बम फ्यूज, सीधे सूडान के रक्षा मंत्रालय को सप्लाई किए गए. जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच माफी का ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय से सीधा संपर्क था.

सबसे बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा सूडान

अब इस मामले में अगला कदम कानूनी प्रक्रिया का है. शमीम माफी को सोमवार दोपहर लॉस एंजेलिस की एक अदालत में पहली सुनवाई (इनिशियल हियरिंग) के लिए पेश किया जाना है. संयुक्त राष्ट्र की हालिया चेतावनी के कुछ ही दिनों बाद यह स्थिति सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि सूडान तेजी से 'पूर्ण पैमाने के अकाल और पतन' की ओर बढ़ रहा है. दरअसल, सूडान की सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच जारी युद्ध अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की सूडान प्रमुख डेनिस ब्राउन ने AFP से बातचीत में कहा कि सूडान इस समय दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है. उन्होंने इस संकट के लिए बाहरी देशों से आ रहे हथियारों को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया.

यह भी पढ़ेंः  समंदर में US के निशाने पर होंगे ईरानी तेल टैंकर, जहाजों पर करेगा कब्जा?

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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