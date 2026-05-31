पूरे ईरान के सिस्टम पर IRGC का राज? राष्ट्रपति पेजेशकियान ने सुप्रीम लीडर मोजतबा को सौंपा इस्तीफा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. बताया जा रहा है कि पेजेशकियान ने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को सौंपा है. जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि पूरे देश की कमान आईआरजीसी संभाल रहा है और सत्ता का महत्व फैसले लेने के मामले में कम होता जा रहा है.
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Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. बताया जा रहा है कि पेजेशकियान ने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को सौंपा है. ईरानी राष्ट्रपति ने आरोप लगाए कि पूरे देश के प्रशासन पर अब आईआरजीसी का कब्जा हो चुका है.
दरअसल, ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को सुप्रीम लीडर को भेजे गए है अपने इस्तीफे में पेजेशकियान ने इस बात पर जोर दिया कि देश में बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने की प्रक्रियाओं से राष्ट्रपति और सरकार को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया है.
इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार चलाना और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना संभव नहीं है. यही कारण है कि उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है. हालांकि, इस बीच यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मुजतबा खामेनेई राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं. हालांकि, इस पत्र ने स्पष्ट किया है कि ईरान के भीतर सत्ता को लेकर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.
गौरतलब है कि इस घटना ने सरकार और इस्लामिक गणराज्य की सैन्य-सुरक्षा संस्थाओं के बीच महीनों से चल रहे तनाव को सामने लाकर रख दिया है. हाल में दी दावा किया गया था कि IRGC ने धीरे-धीरे राष्ट्रपति की कई शक्तियों को सीमित कर दिया था और सरकार के प्रमुख हिस्सों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया था.
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