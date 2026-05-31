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Hindi Newsदुनियापूरे ईरान के सिस्टम पर IRGC का राज? राष्ट्रपति पेजेशकियान ने सुप्रीम लीडर मोजतबा को सौंपा इस्तीफा

पूरे ईरान के सिस्टम पर IRGC का राज? राष्ट्रपति पेजेशकियान ने सुप्रीम लीडर मोजतबा को सौंपा इस्तीफा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. बताया जा रहा है कि पेजेशकियान ने अपना इस्तीफा  सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को सौंपा है. जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि पूरे देश की कमान आईआरजीसी संभाल रहा है और सत्ता का महत्व फैसले लेने के मामले में कम होता जा रहा है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 31, 2026, 11:38 PM IST
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पूरे ईरान के सिस्टम पर IRGC का राज? राष्ट्रपति पेजेशकियान ने सुप्रीम लीडर मोजतबा को सौंपा इस्तीफा

Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. बताया जा रहा है कि पेजेशकियान ने अपना इस्तीफा  सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को सौंपा है. ईरानी राष्ट्रपति ने आरोप लगाए कि पूरे देश के प्रशासन पर अब आईआरजीसी का कब्जा हो चुका है. 

दरअसल, ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को सुप्रीम लीडर को भेजे गए है अपने इस्तीफे में पेजेशकियान ने इस बात पर जोर दिया कि देश में बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने की प्रक्रियाओं से राष्ट्रपति और सरकार को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया है.

पेजेशकियान ने क्या कहा? 

इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार चलाना और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना संभव नहीं है. यही कारण है कि उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है. हालांकि, इस बीच यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मुजतबा खामेनेई राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं. हालांकि, इस पत्र ने स्पष्ट किया है कि ईरान के भीतर सत्ता को लेकर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. 

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क्या ईरान की सत्ता में सबकुछ सही? 

गौरतलब है कि इस घटना ने सरकार और इस्लामिक गणराज्य की सैन्य-सुरक्षा संस्थाओं के बीच महीनों से चल रहे तनाव को सामने लाकर रख दिया है. हाल में दी दावा किया गया था कि IRGC ने धीरे-धीरे राष्ट्रपति की कई शक्तियों को सीमित कर दिया था और सरकार के प्रमुख हिस्सों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया था. 

यह भी पढ़ें: 'नेपाल ने किया है भारत की जमीन पर अतिक्रमण...', सबके सामने बालेन शाह ने कबूला, क्या हैं इस बयान के मायने?

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About the Author
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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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