ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने जंग खत्म करने की रखीं 3 बड़ी शर्तें, अमेरिका-इजरायल मिट जाएगा लेकिन एक मांग नहीं मानेना वाला!

Hindi Newsदुनियाईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने जंग खत्म करने की रखीं 3 बड़ी शर्तें, अमेरिका-इजरायल मिट जाएगा लेकिन एक मांग नहीं मानेना वाला!

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका-इजराइल के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए तीन सख्त शर्तें रखी हैं. उन्होंने X पर पोस्ट किया है कि ये शर्तें नहीं मानी गईं तो युद्ध नहीं रुकेगा. उधर युद्ध अब 13वें दिन में पहुंच गया है. तो क्या अमेरिका-इजरायल दोनों ईरान की मांग मानेंगे. सबसे खतरनाक मांग कौन सी है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 12, 2026, 10:09 AM IST
मिडिल-ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब और भी भयानक हो गई है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ कह दिया है कि इस जंग का अंत तभी होगा जब अमेरिका और इजराइल उनकी तीन बड़ी मांगें मान लें. उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करके ये तीन शर्तें दुनिया के सामने रख दीं है.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेशकियान ने रूस और पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन युद्ध को खत्म करने का रास्ता तभी खुलेगा जब अमेरिका और इजरायल अपनी आक्रामक नीति रोकेंगे और ईरान की बात मानेंगे.

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Iran US Israil War

