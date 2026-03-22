BRICS का बॉस है भारत... युद्ध के दौरान ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से अपील, कहा- अमेरिका-इजरायल के हमले रोकें

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय नजर आ रहा है. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में अहम बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई और इसकी कड़ी निंदा की. उन्होंने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम है.

वहीं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इस मौके पर एक अहम प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए पश्चिम एशियाई देशों को मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाना चाहिए. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रक्रिया में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका नहीं होनी चाहिए. इस बातचीत को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल करने की कोशिशें तेज हो रही हैं.

ईरानी राष्ट्रपति की भारत से अपील

मिडिल ईस्ट पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने भारत से भी बीच-बचाव करने की अपील की है. ईरान की ओर से जारी वार्ता के विवरण के मुताबिक, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत से अहम अपील की है. उन्होंने कहा कि भारत, जो इस समय ब्रिक्स (BRICS) समूह की अध्यक्षता कर रहा है, अपनी स्वतंत्र और प्रभावशाली कूटनीतिक भूमिका का इस्तेमाल करे. पेजेशकियान का आग्रह है कि भारत अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ बढ़ती शत्रुता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाए और क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में पहल करे.

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ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था

ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अहम समूह माना जाता है. शुरुआत में इसमें पांच देश शामिल थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका. ये सभी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पकड़ और तेज विकास दर के लिए जाने जाते हैं. समय के साथ इस समूह का प्रभाव बढ़ता गया और साल 2024 में इसमें बड़ा विस्तार किया गया. इस विस्तार के बाद ब्रिक्स अब सिर्फ पांच देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. नए शामिल हुए देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अहम नाम शामिल हैं. इस विस्तार के साथ ही ब्रिक्स की वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक ताकत और भी मजबूत मानी जा रही है.

मसूद पेजेशकियान ने नकारा अमेरिका का वो दावा

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह दावा सही नहीं है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. पेजेशकियान ने इस दौरान ईरान की आधिकारिक नीति का भी जिक्र करते हुए बताया कि देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ थे. इतना ही नहीं, उन्होंने परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर स्पष्ट निर्देश भी जारी किए थे. राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ईरान का रुख हमेशा से साफ रहा है और देश ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया.