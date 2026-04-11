डील की मेज पर ‘डाउट फैक्टर’! ईरान बोला- हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी पर जरा सा भरोसा नहीं

Iran US Talks: इजरायल-अमेरिका और ईरान के साथ सीजफायर के बाद पाकिस्तान में होने वाली बैठक को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी. ईरान की तरफ से बार-बार कहा जा रहा था कि अगर लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है तो बैठक नहीं होगी. हालांकि अब ईरान का डेलिगेशन अमेरिका से बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया है. इसके बाद भी ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि हमारे बीच अच्छी भावना तो है लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं करता.

नहीं है अमेरिका पर भरोसा

ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि संसद स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में करीब 70 सदस्यों की एक बड़ी टीम इस्लामाबाद पहुंची है. इस टीम में आर्थिक, सुरक्षा, राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ मीडिया और सहायक स्टाफ भी शामिल हैं. इससे पहले गलीबफ ने कहा, ईरान बातचीत के लिए तैयार है, हमारी सद्भावना भी है. लेकिन ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता. अगर अमेरिका ईरान के अधिकारों को मानते हुए सच्चा समझौता पेश करें, तो ईरान डील करने को तैयार है.

ट्रंप ने दी धमकी

हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरानी सिर्फ एक डील के लिए जिंदा है. ईरानियों को यह एहसास नहीं है कि उनके पास इंटरनेशनल वॉटरवेज का इस्तेमाल करके दुनिया से शॉर्ट टर्म जबरदस्ती वसूली के अलावा कोई पत्ते नहीं हैं. आज वे सिर्फ बातचीत करने के लिए जिंदा हैं. बता दें कि

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जेडी वेंस ने कही ये बात

अमेरिकी वाइस-प्रेसिडेंट जेडी वेंस अमेरिकी डेलीगेशन को लीड करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें एक पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि अगर वे हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि बातचीत करने वाली टीम उतनी तैयार नहीं है.

ईरान ने बंद किया होर्मुज

बता दें कि लेबनान में इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है. यह कदम न सिर्फ वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पहले से डगमगाते युद्धविराम को और कमजोर करता दिख रहा है.

गंभीर नहीं है अमेरिका-इजरायल

वहीं भारत में ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, 'वे (अमेरिका, इजरायल) बातचीत को लेकर गंभीर नहीं हैं. ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की. ईरान और ज्यादा संकट या इस क्षेत्र में किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता, क्योंकि ईरान का मानना ​​है कि इस क्षेत्र में युद्ध के कारण, खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट में, दुनिया के ज्यादातर देश प्रभावित हो रहे हैं. बहुत से बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंच रहा है और वे गैस, तेल और कुछ अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं