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Hindi Newsदुनियानेतन्याहू की मानी तो तबाह हो जाओगे, ट्रंप की धमकी पर ईरानी स्पीकर का पलटवार; बताया कैसे खत्म हो सकती है जंग

'नेतन्याहू की मानी तो तबाह हो जाओगे', ट्रंप की धमकी पर ईरानी स्पीकर का पलटवार; बताया कैसे खत्म हो सकती है जंग

Iranian Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf Latest Post: होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान को नरक बना देने की ट्रंप की धमकी पर ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने पलटवार किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ट्रंप अमेरिकी लोगों को नरक में धकेल रहे हैं. स्पीकर ने यूएस को जंग रोकने की सलाह दी और बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है?

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:26 AM IST
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'नेतन्याहू की मानी तो तबाह हो जाओगे', ट्रंप की धमकी पर ईरानी स्पीकर का पलटवार; बताया कैसे खत्म हो सकती है जंग

Iranian Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf Reply to Trump: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच जंग जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, दोनों पक्षों के बीच हथियारों और जुबान से हमले तेज हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को 6 अप्रैल तक होर्मुज खोलने या जहन्नुम बना देने की धमकी के बाद अब ईरान ने भी पलटवार किया है. 

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी लापरवाह कार्रवाइयां संयुक्त राज्य अमेरिका के हर परिवार को जीवित नर्क में धकेल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेशों का अंधानुकरण कर रहा है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र जलकर राख होने वाला है.

'आपकी लापरवाह चालें अमेरिका को बना रहीं नरक'

गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'आपकी लापरवाह चालें अमेरिका को हर एक परिवार के लिए जीवित नर्क बना रही हैं. हमरा भी पूरा क्षेत्र जलने वाला है, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं. फिर भी हम कहना चाहते हैं कि आप कोई गलती न करें. इन युद्ध अपराधों के जरिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे.' 

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ट्रंप को सलाह देते हुए गालिबाफ ने लिखा, 'इस संघर्ष का एकमात्र वास्तविक समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस खतरनाक खेल को समाप्त करना है.

ईरानी स्पीकर का ट्रंप को तीखा जवाब

ईरानी स्पीकर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है. अमेरिका और इजरायल, अब अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और उसके नेतृत्व पर हमले कर रहा है. वहीं, इन हमलों के जवाब में ईरान भी उसके कई फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों को तबाह कर चुका है. खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पर हैं और वह लगातार उन पर ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है. 

ईरान के इन हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ा हुआ है. उन्होंने कड़े लहजे में ईरान को धमकी दी है कि वह 6 अप्रैल तक होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, ऐसा न करने पर उसके लिए नरक का दरवाजा खोल दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस अल्टीमेटम के खत्म होने पर यूएस उसके खिलाफ अब तक का सबसे भयावह हमला कर सकता है. जिसकी आशंका से ईरान भी डरा हुआ है.

जंगबंदी चाहता है ईरान, लेकिन...

यही वजह है कि उसके असैन्य नेतृत्व के बयानों में नरमी दिखाई दे रही है. ईरानी स्पीकर गालिबाफ के बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध अपराधों से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा और क्षेत्रीय शांति के लिए ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान जरूरी है.

बालिगाफ की पोस्ट से स्पष्ट है कि अब ईरान भी अपने बढ़ते नुकसान और शीर्ष नेतृत्व की मौतों से प्रेशर में है और वह किसी भी तरह इस जंग को रोकना चाहता है. लेकिन वह इस युद्धबंदी को अपनी कमजोरी के रूप में भी नहीं दर्शाना चाहता, जिससे दुनिया खासकर खाड़ी मुल्कों में उसका दबदबा कम न हो. यही वजह है कि वह यूएस को हमले रोकने के लिए भी कह रहा है और साथ ही जवाबी अटैक की चेतावनी भी दे रहा है. अब देखना होगा कि यह युद्ध आगे क्या रूप लेगा और जंग कब जाकर खत्म होगी.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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