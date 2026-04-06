'नेतन्याहू की मानी तो तबाह हो जाओगे', ट्रंप की धमकी पर ईरानी स्पीकर का पलटवार; बताया कैसे खत्म हो सकती है जंग

Iranian Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf Reply to Trump: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच जंग जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, दोनों पक्षों के बीच हथियारों और जुबान से हमले तेज हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को 6 अप्रैल तक होर्मुज खोलने या जहन्नुम बना देने की धमकी के बाद अब ईरान ने भी पलटवार किया है.

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी लापरवाह कार्रवाइयां संयुक्त राज्य अमेरिका के हर परिवार को जीवित नर्क में धकेल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेशों का अंधानुकरण कर रहा है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र जलकर राख होने वाला है.

'आपकी लापरवाह चालें अमेरिका को बना रहीं नरक'

गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'आपकी लापरवाह चालें अमेरिका को हर एक परिवार के लिए जीवित नर्क बना रही हैं. हमरा भी पूरा क्षेत्र जलने वाला है, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं. फिर भी हम कहना चाहते हैं कि आप कोई गलती न करें. इन युद्ध अपराधों के जरिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे.'

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ट्रंप को सलाह देते हुए गालिबाफ ने लिखा, 'इस संघर्ष का एकमात्र वास्तविक समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस खतरनाक खेल को समाप्त करना है.

ईरानी स्पीकर का ट्रंप को तीखा जवाब

ईरानी स्पीकर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है. अमेरिका और इजरायल, अब अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और उसके नेतृत्व पर हमले कर रहा है. वहीं, इन हमलों के जवाब में ईरान भी उसके कई फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों को तबाह कर चुका है. खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पर हैं और वह लगातार उन पर ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है.

ईरान के इन हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ा हुआ है. उन्होंने कड़े लहजे में ईरान को धमकी दी है कि वह 6 अप्रैल तक होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, ऐसा न करने पर उसके लिए नरक का दरवाजा खोल दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस अल्टीमेटम के खत्म होने पर यूएस उसके खिलाफ अब तक का सबसे भयावह हमला कर सकता है. जिसकी आशंका से ईरान भी डरा हुआ है.

जंगबंदी चाहता है ईरान, लेकिन...

यही वजह है कि उसके असैन्य नेतृत्व के बयानों में नरमी दिखाई दे रही है. ईरानी स्पीकर गालिबाफ के बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध अपराधों से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा और क्षेत्रीय शांति के लिए ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान जरूरी है.

1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands. Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

बालिगाफ की पोस्ट से स्पष्ट है कि अब ईरान भी अपने बढ़ते नुकसान और शीर्ष नेतृत्व की मौतों से प्रेशर में है और वह किसी भी तरह इस जंग को रोकना चाहता है. लेकिन वह इस युद्धबंदी को अपनी कमजोरी के रूप में भी नहीं दर्शाना चाहता, जिससे दुनिया खासकर खाड़ी मुल्कों में उसका दबदबा कम न हो. यही वजह है कि वह यूएस को हमले रोकने के लिए भी कह रहा है और साथ ही जवाबी अटैक की चेतावनी भी दे रहा है. अब देखना होगा कि यह युद्ध आगे क्या रूप लेगा और जंग कब जाकर खत्म होगी.