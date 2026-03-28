Iran-US War: 'अमेरिका की कथनी और करनी में...', क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा ईरान? पता चल गई वजह

Iran-Israel War: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को 30 दिन हो चुके हैं. पूरी दुनिया पर इस हमले का असर पड़ रहा है. सैकड़ों की तादाद में जहाज समंदर में खड़े हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिना किसी रुकावट के पार कर सकें. जबकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के बम-मिसाइल जमकर बरस रहे हैं.अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है. लेकिन फिलहाल सीधे संपर्क करने से वह बच रहा है.

इस बीच तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ फोन पर बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों के नतीजों पर चर्चा की.

दोनों नेताओं में क्या हुई बातचीत?

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दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री ने यूएस-अमेरिका को रोकने के लिए तुर्किए और कुछ अन्य क्षेत्रीय देशों की कोशिशों की तारीफ करते हुए उनको तमाम घटनाक्रमों के बारे में बताया. अराघची ने कहा कि लगातार जारी आक्रामकता के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखना, और साथ ही ईरानी लोगों के खिलाफ और ज्यादा क्राइम करने के लिए क्षेत्र में सेना और सैन्य साजो-सामान भेजना यह दिखाता है कि अमेरिकियों के कथनी और करनी में भारी विरोधाभास है.

'हमने जंग की शुरुआत नहीं की'

उन्होंने कहा कि ईरान पर यह युद्ध थोपा गया है और उसने जंग की शुरुआत नहीं की है बल्कि वह हमलावरों से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर रहा है. उन्होंने कहा,'क्षेत्र के सभी देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हम यह उम्मीद करते हैं कि वे अमेरिका और इजरायल की आक्रामकता और अपराधों की जिम्मेदारी के साथ निंदा करें और हमलावरों को इंटरनेशनल लॉ के घोर उल्लंघन व ईरान पर किए गए हमले के लिए जवाबदेह ठहराएं.' हाकान फिदान ने कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी जारी बातचीत का जिक्र किया और जंग रोकने के लिए की जा रही कोशिशों के लिए प्रतिबद्धता जताई.

गौरतलब है कि शनिवार को जंग का 30वां दिन है. ईरान ने दावा किया है कि उसने ओमान पोर्ट से अमेरिका के एक जहाज पर हमला किया है. वहीं इजरायल ने लेबनान में हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई. ईरान ने भी यरुशलम पर मिसाइलों से हमला किया. दो मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया. हालांकि बातचीत की कोशिशें लगातार जारी हैं. लेकिन इस जंग के हल कब तक निकलता है, यह देखने वाली बात होगी.