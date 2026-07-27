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US-इजरायल के बाद यूक्रेन पर क्‍यों भड़का ईरान? बोला- चुकानी पड़ेगी कीमत, करारा जवाब मिलेगा

मिडिल ईस्‍ट में जंग की लपटें यूरोप तक पहुंचती दिख रही हैं. कैस्पियन सागर में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया. उसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. ईरान इस पर भड़क गया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 27, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:45 AM IST
US-इजरायल के बाद यूक्रेन पर क्‍यों भड़का ईरान? बोला- चुकानी पड़ेगी कीमत, करारा जवाब मिलेगा

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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