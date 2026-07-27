मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें यूरोप तक पहुंचती दिख रही हैं. कैस्पियन सागर में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया. उसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. ईरान इस पर भड़क गया है. ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है. X पर एक पोस्ट में, अजीजी ने कहा कि यूक्रेन की इन हरकतों का जवाब जरूर दिया जाएगा. उन्होंने लिखा, 'ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ती है और यह बात आज भी सच है; अमेरिका और इज़राइल इसे अच्छी तरह जानते हैं. यूक्रेन को भी जल्द ही समझ आ जाएगा कि ईरान ऐसी हरकतों को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ता.'
उन्होंने आगे कहा, 'गलत अंदाजा लगाने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है.'
उनके ये बयान ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची द्वारा कैस्पियन सागर में ईरानी कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन के हमले की निंदा करने के बाद आए हैं. अराघची ने चेतावनी दी कि इस घटना का जवाब जरूर दिया जाएगा और कीव पर UN चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
Any attack on Iran always comes with a cost, and that remains true today; the U.S. and Israel are well aware of this.
Ukraine, too, may soon come to understand that Iran does not let actions go unanswered.
The list of those who have miscalculated continues to increase!
— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) July 26, 2026
X पर एक पोस्ट में अराघची ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ईरानी जहाज पर हमले का आदेश दिया था, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई. उन्होंने दावा किया कि यह हमला यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए इजरायल के कहने पर किया गया. अराघची ने कहा, 'ज़ेलेंस्की ने ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई. यह UN चार्टर का खुला उल्लंघन है जो यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए इज़राइल के कहने पर किया गया.'
उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि 'कीव में बैठे फ्रीलोडर ने जो किया है, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा.'
अराघची के ये बयान तब आए जब ईरान ने इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए तेहरान में यूक्रेन के कार्यवाहक चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया.
ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, सहायक विदेश मंत्री और यूरेशिया के महानिदेशक मनूचेहर मोरादी ने तेहरान का कड़ा विरोध जताया और ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमले को 'दुश्मनी भरा और आपराधिक कृत्य' करार दिया.
मोरादी ने कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है. यह आक्रामकता का कृत्य है और इससे तटीय देशों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा पैदा हुआ. उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए यूक्रेन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए.
ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तेहरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की मजबूती से रक्षा करेगा और अपने नागरिकों की जान-माल पर हुए हमलों का जवाब जरूर देगा.
यह राजनयिक विरोध यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के X पर किए गए उस पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने रूस में सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं, जिनमें कैस्पियन सागर में स्थित ठिकाने भी शामिल हैं.