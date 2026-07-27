मिडिल ईस्‍ट में जंग की लपटें यूरोप तक पहुंचती दिख रही हैं. कैस्पियन सागर में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया. उसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. ईरान इस पर भड़क गया है. ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को अल्‍टीमेटम दे दिया है. X पर एक पोस्ट में, अजीजी ने कहा कि यूक्रेन की इन हरकतों का जवाब जरूर दिया जाएगा. उन्होंने लिखा, 'ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ती है और यह बात आज भी सच है; अमेरिका और इज़राइल इसे अच्छी तरह जानते हैं. यूक्रेन को भी जल्द ही समझ आ जाएगा कि ईरान ऐसी हरकतों को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ता.'