ईरान की अमेरिका के सहयोगियों को आर-पार की चेतावनी, ट्रंप की उलझन घटेगी या बढ़ेगी?

Iran war: ईरान ने अपने पड़ोसियों को लास्ट वार्निंग दी है. ईरान ने पहली चेतावनी के बावजूद धोखा खाया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मुस्लिम मददगार देशों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यूं तो वह पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जब पड़ोसी देशों की जमीन से उसे निशाना बनाया जाएगा, तब ईरान सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर करारा जवाब देगा. ईरान ने मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खार्ग द्वीप पर हुए हमलों के बाद ईरान अलर्ट पर है. ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमला कहीं से भी हुआ, उसका करारा जवाब दिया जाएगा. उनका कहना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है.

अरब देशों को ईरान की दो टूक US का साथ देने वाले पर होगा अटैक

ईरान ने UAE को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट को दहलाने की तैयारी में आप साझेदार मत बनिए. ईरान ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है. जिनमें यूएई सबसे ऊपर है. ईरान को भी पता है कि उसे कमजोर करने में अरब देशों का हाथ है. जहां अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं. वहीं से ईरान पर ताबड़तोड़ बम और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं. हालांकि ईरान भी इन हमलों का करारा जवाब दे रहा है. ईरानी सेना ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसा कर भारी तबाही मचाई.

ईरान साफ कह चुका है कि अमेरिकी हमले की सूरत में वो मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा. जब भी वहां से ईरान पर हमला होगा. ऐसा देखने को भी मिला था कि ईरान ने कई अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया. जहाज पर हमला करने का दावा किया. जो कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन, ईराक, सऊदी अरब, बहरीन, मिस्त्र में मौजूद हैं. जहां से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं. जिसका सबसे बड़ा उदाहरण से खार्ग आईलैंड जिस पर अमेरिकी सेना ने हमला किया और वहां मौजूद सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया. जिसका वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया गया था. ईरान की मीडिया ने भी इसका दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमले में किसी भी ऑयल इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा है.

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दावा किया गया था कि ये हमला यूएई के सरजमी से किया गया था. जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ. ईरान ने यूएई समेत मिडिल ईस्ट को चेतावनी दी

ईरान ने UAE से अमेरिकी बंदरगाह खाली करने का अल्टीमेटम दिया. ईरान ने यूएई के नागरिकों को पोर्ट से दूर रहने की सलाह दी और सभी को अमेरिकी एयरबेस से दूर रहने की चेतावनी दी. यही नहीं ईरान ने अरब देशों का अमेरिका का साथ देने पर आपत्ति भी जताई.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, 'कल रात उन्होंने खार्ग द्वीप और अबू मूसा द्वीप पर तोपखाने रॉकेट प्रणाली जिसे वे HIMARS कहते हैं, उससे हमला किया गया, ये एक कम दूरी की रॉकेट प्रणाली है. उन्होंने ये हमला हमारे पड़ोसियों की धरती से किया है. ये साफ है कि वे इस तरह के रॉकेटों से हम पर हमला करने के लिए हमारे पड़ोसियों के क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है. ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर हो रहे हमलों पर सेना लगातार नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि आगे से ऐसे हमले हुए तो ईरान की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा.

ईरान के उस द्वीप को अमेरिका ने निशाना बनाया.

जिसे ईरान की 'ऑयल लाइफलाइन' कहा जाता है.

जो तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है.

यहां से 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है.

खार्ग द्वीप पर 3 करोड़ बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है.

यहीं से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है.

रोजाना 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग होता है.

यही नहीं ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि खार्ग द्वीप को रिहायशी इलाकों से निशाना बनाया गया. ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इन हमलों पर हमारी सेनाओं ने नजर रखी थी. अब ये स्पष्ट है कि इन्हें UAE के दो जगहों से मिसाइलें दागी गईं थी. रास अल खैमाह यानी दुबई के एकदम नजदीक स्थित जगह से हम पर हमला हुआ. ये बहुत खतरनाक बात है कि वे हम पर रॉकेट दागने के लिए वो घनी रिहायशी आबादी वाले इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ये देश का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है और ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका हुआ है. अगर इस द्वीप को नुकसान पहुंचता है या बंद हो जाता है, तो ईरान के तेल निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है. हालांकि ईरान साफ कह चुका था कि अपने पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएगा. लेकिन अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा चाहें वो हमले कहीं से भी हों.

मतलब साफ है कि जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती जा रही है. क्योंकि अमेरिका-इजरायल लगातार ईरान की सैन्य ताकत के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी कमजोर करने में लगे हैं. तो वहीं ईरान खुद को बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दे रहा है.