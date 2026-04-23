मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी पर हमला! जर्मनी में फेंका गया लाल लिक्विड; जांच जारी

Iran’s exiled Crown Prince Reza Pahlavi splashed with red liquid: ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी पर बर्लिन में हमला हुआ है. एक हमलावर ने जर्मनी की बर्लिन सिटी में उनके ऊपर लाल रंग के लिक्विड फेंका, जो उनकी गर्दन पर लगा. लाल रंग का लिक्विड कोई खतरनाक सा केमिकल या तेजाब होता तो ये जानलेवा हो सकता था. फिलहाल जर्मन पुलिस मामले की जांच कर रही है. 28 फरवरी को ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के ऊपर इस तरह का ये पहला हमला है. बर्लिन में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकले, तो उन पर लाल तरल पदार्थ फेंक दिया गया.

यह घटनाक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के फौरन बाद वेन्यू के बाहर सामने आया. इस घटनाक्रम के बावजूद पहलवी ने अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए.

मामले की जांच जारी

पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. हमलावर ने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. यानी हमलावर का मोटिव अज्ञात है. यह घटना तब हुई जब जर्मनी में पहलवी के आने का कुछ लोग स्वागत कर रहे थे और कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलवी ने ईरान के साथ चल रही कूटनीति की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर और बातचीत का पूरा तरीका गलत सोच पर टिका हुआ है.

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उन्होंने कहा, 'सीजफायर और बातचीत का सारा नैरेटिव अभी भी इस सोच पर आधारित है कि अचानक से ही ईरान के कंजरवेटिव नेता व्यावहारिक और समझौतावादी बन गए हैं, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी होते नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं.'

उन्होंने ईरान की मौजूदा सरकार से बातचीत को तुष्टिकरण बताते हुए साफ किया, 'कोई डील इस समस्या का समाधान नहीं करेगी. कोई बातचीत भी इसका हल नहीं निकालेगी. दूसरे पक्ष के लोग ईरान के वर्तमान शासन की असली प्रकृति को समझ ही नहीं पा रहे हैं.

रजा पहलवी को जानिए

रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं. उनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को हुआ था. उन्हें 1967 में आधिकारिक रूप से क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था. साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शाही परिवार को ईरान छोड़ना पड़ा. फिलहाल वो अमेरिका में रहते हैं. उन्होंने अमेरिका से ही पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है. वो खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार समर्थक मुल्क ईरान का पक्षधर बताते हैं.

28 फरवरी की जंग शुरू होने से पहले उन्होंने ईरान की जनता से वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की थी.