Advertisement
trendingNow13158398
Hindi Newsदुनियातेहरान के समर्थन के लिए.... इराक को मोजतबा खामेनेई का धन्यवाद संदेश, रहस्य अब भी बरकरार

तेहरान के समर्थन के लिए.... इराक को मोजतबा खामेनेई का धन्यवाद संदेश, रहस्य अब भी बरकरार

Middle East Crisis: सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने ताज़ा संदेश में, तेहरान का समर्थन करने के लिए इराक की जनता और धार्मिक नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है. यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खामेनेई की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर रूप से बीमार हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोजतबा खामेनेई ने दिया इराक को धन्यवाद
मोजतबा खामेनेई ने दिया इराक को धन्यवाद

मिडिल ईस्ट जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इराक ने ईरान का समर्थन किया है. अब इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की ओर से इराक की जनता को धन्यवाद दिया गया. हालांकि उनकी तरफ से ये धन्यवाद संदेश तो आया लेकिन वो खुद मीडिया के सामने नहीं आए. खामेनेई के इस संदेश ने हाल के दिनों में उठ रही तमाम उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई या तो मारे गए या फिर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं. 

ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने ताजा संदेश में इराक की जनता और वहां के धार्मिक नेतृत्व का आभार जताया है. ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि खामेनेई या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर गंभीर रूप से बीमार हैं. ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी थी और इसके बाद से ही खामेनेई की स्थिति को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं.

मोजतबा खामेनेई की गैरमौजूदगी पर सवाल

दरअसल, पद संभालने के बाद से मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. उनकी अनुपस्थिति ने उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर रहस्य को और गहरा कर दिया है. हालांकि, ताजा संदेश के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया है, बल्कि क्षेत्रीय समर्थन को भी रेखांकित करने की कोशिश की है. ऐसे में, एक ओर जहां उनके संदेश से समर्थकों को भरोसा मिला है, वहीं दूसरी ओर उनकी गैर-मौजूदगी अब भी कई सवाल खड़े कर रही है. मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में और अहम हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं मोजतबा खामेनेई? 

ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद एक रहस्यमयी सन्नाटा देखने को मिल रहा है. 28 फरवरी को हुए अमेरिकी-इजरायली हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा ने देश के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक वह एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. उनकी नियुक्ति के बाद से अब तक जितने भी संदेश सामने आए हैं, वे सीधे उनकी ओर से नहीं, बल्कि लिखित रूप में जारी किए गए हैं. 12 मार्च को उनका पहला संबोधन हो या फिर 20 मार्च का नवरोज संदेश दोनों ही सरकारी टेलीविजन पर एंकरों ने पढ़कर सुनाए हैं. मोजतबा की यह लगातार अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नए सुप्रीम लीडर सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और देश की कमान संभालने के बाद भी उनका सार्वजनिक रूप से सामने न आना आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहा है?

क्या बोले थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी सामने नहीं आने पर बयान दिया था, 'उनके नेता मर चुके हैं. उनके सुप्रीम लीडर अब सुप्रीम नहीं रहे. वह मर चुके हैं. उनका बेटा या तो मर चुका है या फिर उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि किसी ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया है. मुझे लगता है कि वह कह रहा है, 'बस मुझे इस मामले से दूर रखो.' हालांकि, तेहरान ने उनकी हालत का कोई सीधा दृश्य प्रमाण (विज़ुअल प्रूफ) नहीं दिया है और इराक को भेजे गए इस ताजा संदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे किस माध्यम से भेजा गया था. उनकी लगातार गैर-मौजूदगी ने कूटनीतिक और खुफिया हलकों में इस बात को लेकर ज़ोरदार अटकलों को हवा दी है कि, जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध गहराता जा रहा है, तेहरान में असल में फ़ैसले लेने का काम कौन संभाल रहा है? 

यह भी पढ़ेंः ईरान के पीछे खड़ा है भारत का शक्तिशाली साथी! US बेस पर हमलों के पीछे कौन?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranmojtaba khameneiDonald Trump

Trending news

Video: कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां
West Bengal elections 2026
Video: कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां
चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
IMD weather warning
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
Petrol pump
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
महिलाओं को 2 हजार भत्ता, छात्रों को फ्री लैपटॉप, स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी
Assembly Election 2026
महिलाओं को 2 हजार भत्ता, छात्रों को फ्री लैपटॉप, स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
Haryana news
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा