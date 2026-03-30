तेहरान के समर्थन के लिए.... इराक को मोजतबा खामेनेई का धन्यवाद संदेश, रहस्य अब भी बरकरार

मिडिल ईस्ट जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इराक ने ईरान का समर्थन किया है. अब इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की ओर से इराक की जनता को धन्यवाद दिया गया. हालांकि उनकी तरफ से ये धन्यवाद संदेश तो आया लेकिन वो खुद मीडिया के सामने नहीं आए. खामेनेई के इस संदेश ने हाल के दिनों में उठ रही तमाम उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई या तो मारे गए या फिर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं.

ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने ताजा संदेश में इराक की जनता और वहां के धार्मिक नेतृत्व का आभार जताया है. ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि खामेनेई या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर गंभीर रूप से बीमार हैं. ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी थी और इसके बाद से ही खामेनेई की स्थिति को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं.

मोजतबा खामेनेई की गैरमौजूदगी पर सवाल

दरअसल, पद संभालने के बाद से मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. उनकी अनुपस्थिति ने उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर रहस्य को और गहरा कर दिया है. हालांकि, ताजा संदेश के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया है, बल्कि क्षेत्रीय समर्थन को भी रेखांकित करने की कोशिश की है. ऐसे में, एक ओर जहां उनके संदेश से समर्थकों को भरोसा मिला है, वहीं दूसरी ओर उनकी गैर-मौजूदगी अब भी कई सवाल खड़े कर रही है. मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में और अहम हो सकता है.

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आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं मोजतबा खामेनेई?

ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद एक रहस्यमयी सन्नाटा देखने को मिल रहा है. 28 फरवरी को हुए अमेरिकी-इजरायली हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा ने देश के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक वह एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. उनकी नियुक्ति के बाद से अब तक जितने भी संदेश सामने आए हैं, वे सीधे उनकी ओर से नहीं, बल्कि लिखित रूप में जारी किए गए हैं. 12 मार्च को उनका पहला संबोधन हो या फिर 20 मार्च का नवरोज संदेश दोनों ही सरकारी टेलीविजन पर एंकरों ने पढ़कर सुनाए हैं. मोजतबा की यह लगातार अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नए सुप्रीम लीडर सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और देश की कमान संभालने के बाद भी उनका सार्वजनिक रूप से सामने न आना आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहा है?

क्या बोले थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी सामने नहीं आने पर बयान दिया था, 'उनके नेता मर चुके हैं. उनके सुप्रीम लीडर अब सुप्रीम नहीं रहे. वह मर चुके हैं. उनका बेटा या तो मर चुका है या फिर उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि किसी ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया है. मुझे लगता है कि वह कह रहा है, 'बस मुझे इस मामले से दूर रखो.' हालांकि, तेहरान ने उनकी हालत का कोई सीधा दृश्य प्रमाण (विज़ुअल प्रूफ) नहीं दिया है और इराक को भेजे गए इस ताजा संदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे किस माध्यम से भेजा गया था. उनकी लगातार गैर-मौजूदगी ने कूटनीतिक और खुफिया हलकों में इस बात को लेकर ज़ोरदार अटकलों को हवा दी है कि, जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध गहराता जा रहा है, तेहरान में असल में फ़ैसले लेने का काम कौन संभाल रहा है?

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