Ali Khamenei funeral ceremonies: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को उनकी मौत के 132 दिन बाद, 9 जुलाई को दफनाया जाएगा. ईरान की राजधानी तेहरान में 4 जुलाई, 2026 यानी शनिवार के दिन अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी पवित्र शहर मशहद में दफनाया जाएगा. ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि अयातुल्ला खामेनेई को सुपुर्दे खाक की तैयारियां तेहरान में जारी हैं.
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को संयुक्त हमला कर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत सेना के कई बड़े चेहरों को मार दिया था. खामेनेई पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति और धार्मिक नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा थे. खामेनेई को सुपुर्द ए खाक करने का ये कार्यक्रम बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है.