/ट्रंप की धमकी से भड़के ईरान के मुख्य वार्ताकारों ने बीच में छोड़ी बातचीत, कहा- फौरन जवाब देने को तैयार बैठे हैं

US-Iran Talks: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे थे. वहां ईरान का डेलीगेशन पहले हुए समझौते (MOU) को लागू करने पर चर्चा करने के लिए शनिवार को पहुंच गया था. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी आती है कि ईरान ने बात नहीं मानी तो भयानक दर्द देंगे, इससे भड़के ईरान के मुख्य वार्ताकार बातचीत को बीच अधर में छोड़कर कमरे के बाहर निकल गए.
ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ ने अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए कहा, 'जरूरत पड़ी तो तेहरान जवाब देने के लिए तैयार है.' घालीबाफ ने X पर पोस्ट किया, 'क्या वो खुद नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता, तो क्या वो (ट्रंप) हताशा की स्थिति में पहुंचते? हम अमेरिकी धमकियों की परवाह नहीं करते.'
घालीबाफ ने ये भी कहा, 'उन्हें अपनी टिप्पणियों को लेकर सावधान रहना चाहिए, हमारी सशस्त्र सेनाएं अलग तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं. वे चाहे जो भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे.'
स्विटजरलैंड ने अमेरिका और ईरान के साथ हो रही बातचीत की जानकारी साझा करने के लिए एक ग्रुप फोटो शूट रखवाया था, हालांकि ईरानी डेलिगेशन ने ग्रुप फोटोशूट कराने से भी इनकार कर दिया.
ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की धमकियों के विरोध में पूरा ईरानी डेलिगेशन वार्ता छोड़कर बातचीत से बाहर निकल गया है. ईरान की समाचार एजेंसी 'तस्नीम' ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि तेहरान का प्रतिनिधिमंडल ट्रंप की टिप्पणियों के विरोध में बातचीत वाली जगह से चला गया. ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने ये जरूर कहा कि अगर लेबनान युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो आगे कोई बातचीत नहीं होगी.
शांति वार्ता के लिए राजी होने के लिए ईरान और अमेरिका दोनों की अपनी अलग-अलग मजबूरियां थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 4 जुलाई को अमेरिका की आजादी की 250वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाना है तो तेहरान को अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक करना है. अयातुल्ला अली खामेनेई का इंतकाल हुए महीनों का वक्त बीत गया, लेकिन मुल्क के हालात इतने नाजुक थे कि उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा.
दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए राजी होने की टाइमलाइन इतनी अहम थी, उसे इस तरह समझिए. ईरान बातचीत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए राजी हुआ तब खबर आई कि अयातुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने का कार्यक्रम चार जुलाई को शुरू होकर 9 जुलाई को खत्म होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी 250 साल के जश्न को मनाने और उसे नवंबर के मिडटर्म इलेक्शन में भुनाने की मार्केटिंग करने के लिए कम से कम चार-पांच दिन का वक्त तो चाहिए ही होगा.
अब दोनों देश अपने-अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते बातचीत की टेबल से बंधे हैं. दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान और अमेरिका का डेलिगेशन स्विटजरलैंड में ईरान के नेता सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरत रहे हैं, दूसरी ओर ट्रंप ईरान पर धौंस जमाए जा रहे हैं. रविवार को बातचीत के पहले ही दिन पानी सर के ऊपर जाने लगा तो ईरानी वार्ताकार घालीबाफ ने वेंस से लेकर ट्रंप तक सबको समझा दिया है कि तेहरान उनकी धमकियों से नहीं डरता, आप (अमेरिका) जंग का नया चरण शुरू तो कीजिए, हम (ईरान) जवाब देने को तैयार बैठे हैं.'
ईरान से गंभीर मुद्दों पर वार्ता करने स्विटजरलैंड पहुंचे ट्रंप के डिप्टी यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, काम की बात करने के बजाए अपना अलग माहौल बना रहे हैं.
संडे को एक प्रोग्राम में वेंस कहा कि उनकी जिंदगी में दो लोग बहुत अहम हैं, उनमें एक इंडियन और दूसरा पाकिस्तानी है. भारतीयों में उनकी पत्नी ऊषा वेंस हैं, तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर को वेंस ने अपना लख्ते जिगर बताया.
ट्रुथ सोशल से ईरान को लगातार धमका रहे हैं, इससे भड़के तेहरान ने कहा पहले लहजा सही करो और इजरायल को बोलो कि लेबनान पर हमले बंद करो, वरना कोई बातचीत न होगी. वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अमेरिकी धमकियों की रत्तीभर परवाह नहीं है, पहले से ही भरे बैठे हैं, कोई नई हिमाकत तो हो, ईरानी फौज दुश्मनों को ढेर करने के लिए एकदम तैयार है.