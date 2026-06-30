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146 करोड़ कैश और सोने से भरा तहखाना... ईराकी सांसद के घर में मिला नोटों का पहाड़, खजाना देख छापा मारने वालों के भी चकराए सिर


Gold And Cash Recovered From Iraq MP Home: इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जांच चल रही है. कई अधिकारी और नेताओं के घरों पर लगातार छापेमारी जारी है. इस बीच इराकी सांसद आलिया नासिफ के घर से छापेमारी के दौरान 146 करोड़ रुपये समेत भारी मात्रा में गोल्ड जब्त किया गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 30, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:27 PM IST
146 करोड़ कैश और सोने से भरा तहखाना... ईराकी सांसद के घर में मिला नोटों का पहाड़, खजाना देख छापा मारने वालों के भी चकराए सिर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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