/146 करोड़ कैश और सोने से भरा तहखाना... ईराकी सांसद के घर में मिला नोटों का पहाड़, खजाना देख छापा मारने वालों के भी चकराए सिर

Iraq Anti Corruption Crackdown: आंतरिक अस्थिरता और तनाव से जूझ रहे इराक में भ्रष्ट्राचार का एक बड़ा मामला देखने को मिला है. करप्शन को लेकर यहां तमाम नेताओं के घरों पर लगातार छापे पड़े रह हैं. इस बीच अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान इराकी सांसद आलिया नासिफ के घर से 20 अरब इराकी दीनार यानी 146 करोड़ रुपये और भारी मात्रा में सोना जब्त किया है.
इराकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांसद आलिया नासिफ पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी की चीफ ऑफ स्टाफ रह चुकी हैं. वरिष्ठ राजनेताओं, सांसदों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत उनके घर पर छापा मारा गया. बता दें कि रविवार ( 28 जून 2026) को तड़के बगदाद के ग्रीन जोन में इराक की काउंटर टेररिज्म सर्विस की खास यूनिट की ओर से छापे मारे गए.
इराक में मई 2026 को प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने पदभार ग्रहण किया था. उन्होंने देशभर में भ्रष्टाचार के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था. सांसद आलिया के घर पर हुई छापेमारी के एक वीडियो में एक कमरे के अंदर कैश के ढेर दिखाई दे रहे हैं.
اكثر من 20 مليار دينار، وكميات من الذهب عثر عليها في منزل النائبة عالية نصيف، التي تم اعتقالها مع ابنها (سجاد) الذي كان يشغل مدير امن مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني. pic.twitter.com/3HP3yzSQxm
— ابو مريم (@AMrym93884) June 28, 2026
बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में 85 मिलियन डॉलर यानी 805 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद हुई है. इसके अलावा, दोषियों और उनके सहयोगियों से जुड़े घरों और सीक्रेट जगहों से अरबों इराकी दीनार, फॉरेन करेंसी और गोल्ड भी बरामद हुआ है. इससे पहले करप्शन नेटवर्क के संबंध में न्यायिक गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे.
मामले को लेकर इराकी सरकारी मीडिया ने बताया कि संदिग्धों की पहचान पूर्व डिप्टी तेल शोधन मंत्री अदनान अल जुमैली के उन बयानों के आधार पर की गई, जो उन्होंने मई 2026 के आखिर में भ्रष्टाचार के आरोपों में हिरासत में लिए जाने के दौरान दिए थे.
Iraqi Anti-Corruption Blitz Bags Millions, Ensnaring Dozens of Top Politicians
A massive anti-corruption crackdown by Iraqi authorities has resulted in the seizure of tens of millions of dollars in illicit funds. The sweeping operation has delivered a heavy blow to the political… pic.twitter.com/MKwMYeAoXf
— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) June 30, 2026
जांच में कई सांसदों और सरकारी अधिकारियों के नाम सामने आए, जिन्हें इस अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया था. कई संदिग्धों के अधिकारियों के अपने घरों तक पहुंचने से पहले ही भाग जाने के बाद ग्रीन जोन के एंट्री गेट सील कर दिए गए. फरार लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है.
इससे पहले इराकी अधिकारियों ने घोषणा की थी कि उन्होंने गबन किए गए सरकारी कोष से 107 मिलियन डॉलर यानी1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बरामद किए हैं. बता दें कि इराक ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू की है. सुप्रीम ज्यूडीशियल काउंसिल के मुताबिक, प्राइवेट घरों के नीचे से 98 अरब इराकी दीनार (707 करोड़ रुपये) और 11 मिलियन डॉलर (104 करोड़ रुपये) कैश बरामद किए गए. कुछ कैश इतनी गहराई में दबे हुए थे कि उसे निकालने के लिए भारी मशीनरी मंगानी पड़ी. जांच में भारी मात्रा में गोल्ड और हथियार भी जब्त किए गए.