/146 करोड़ कैश और सोने से भरा तहखाना... ईराकी सांसद के घर में मिला नोटों का पहाड़, खजाना देख छापा मारने वालों के भी चकराए सिर

इससे पहले इराकी अधिकारियों ने घोषणा की थी कि उन्होंने गबन किए गए सरकारी कोष से 107 मिलियन डॉलर यानी1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बरामद किए हैं. बता दें कि इराक ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू की है. सुप्रीम ज्यूडीशियल काउंसिल के मुताबिक, प्राइवेट घरों के नीचे से 98 अरब इराकी दीनार (707 करोड़ रुपये) और 11 मिलियन डॉलर (104 करोड़ रुपये) कैश बरामद किए गए. कुछ कैश इतनी गहराई में दबे हुए थे कि उसे निकालने के लिए भारी मशीनरी मंगानी पड़ी. जांच में भारी मात्रा में गोल्ड और हथियार भी जब्त किए गए.