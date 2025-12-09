मैं पुरुष बनना चाहती हूं... शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि पत्नी ने पति से कह दी ये बात, सच्चाई जान हिल जायेगा दिमाग

Ireland Sex Change Case: आयरलैंड में एक दंपति का तलाक हुआ क्योंकि पत्नी ने पति से कहा कि वह पुरुष बनना चाहती है. पति ने कोर्ट में कहा कि उसे पत्नी के ट्रांसजेंडर होने के इरादे के बारे में विवाह के दौरान जानकारी नहीं थी. आइए जानते है कि क्या है ये पूरा मामला...
Wife Becomes Man: आयरलैंड में एक दंपति का तलाक इसलिए हो गया क्योंकि पत्नी ने पति से कहा कि वह पुरुष बनना चाहती है. इस मुद्दे पर लाउथ स्थित ईस्टर्न सर्किट कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पति का कहना था कि उसे पत्नी के ट्रांसजेंडर होने के इरादे के बारे में विवाह के दौरान कोई जानकारी नहीं थी. पति ने कोर्ट को बताया गया कि पत्नी अब पुरुष नाम का उपयोग करती है और उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी पुरुष के रूप में पंजीकृत है.
पति ने अदालत को बताई सारी बात
पति ने अदालत में बयान दिया कि यदि उसे पहले इस बारे में पता होता, तो वह इस विवाह के लिए कभी सहमत नहीं होता. न्यायाधीश टेरेंस ओसुलिवन ने कहा कि केवल यौन अभिविन्यास के कारण तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन लिंग पहचान से संबंधित कानूनों के आधार पर यह मामला विवाह की वैधता पर सवाल खड़ा करता है. न्यायाधीश ने कहा कि विवाह के समय यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी और इसके लिए कोई सहमति नहीं थी, जिससे विवाह अमान्य हो गया.
यह मामला आयरिश विवाह-तलाक कानून में लिंग पहचान और सहमति की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बन गया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को भी दूसरे के कानूनी खर्चे उठाने के लिए नहीं कहा गया. बता दें, इसी तरह का एक मामला इस साल की शुरुआत में भी सामने आया था, जिसमें एक पत्नी को अपने पूर्व पति के ट्रांसिशन के खर्च का आधा हिस्सा वहन करने का आदेश दिया गया था. अदालत ने यह माना कि सर्जरी जरूरी थी और दंपति के लिए यह खर्च वहन करना उचित था.